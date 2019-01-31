31.01.2019 18:20 445

Правительственный законопроект, предусматривающий особое регулирование деятельности ряда лизинговых компаний , которые предполагается наделить статусом специальных субъектов лизинговой деятельности (далее – законопроект), был принят Госдумой в первом чтении 22 января. Установление определенных требований к таким субъектам – крупнейшим лизинговым компаниям, по мнению разработчиков проекта, позволит существенно повысить прозрачность лизингового сегмента финансового рынка, что приведет к снижению системных рисков лизинговой деятельности, а значит, и процентных ставок по займам, и в конечном итоге – к уменьшению стоимости лизинга для клиентов (предприятий и других субъектов реального сектора экономики). Среди предусмотренных законопроектом требований: определенный минимальный размер собственных средств, обязательный аудит годовой финансовой отчетности, представление отчетности, в том числе бухгалтерской с аудиторским заключением о ней, в Банк России (причем предполагается, что отчетность формируется по стандартам МСФО), организация внутреннего контроля, системы управления рисками для обеспечения финансовой устойчивости и др.

Непрозрачность рынка в настоящее время подтверждается тем фактом, что, несмотря на стабильный рост – 20-30% в год, в том числе за счет субсидий и иных мер господдержки, отрасль, как отметил председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пленарном заседании палаты, в ходе которого рассматривался законопроект, в значительной степени убыточна. "Много злоупотреблений, махинаций, которые с помощью различных схем позволяют эту убыточность формировать, в том числе чтобы не платить налоги, – подчеркнул депутат. – При этом государственные средства, направляемые в отрасль, часто растворяются в бизнесе таких компаний, в его убыточности".

Именно участие государства в капитале лизинговых компаний, а также предоставление мер господдержки и будет предопределять распространение на такие организации специального регулирования. Как ранее писал портал ГАРАНТ.РУ, к специальным субъектам предлагается относить лизинговые компании, получившие государственную поддержку или претендующие на нее, юридические лица, доля участия в уставном капитале которых Российской Федерации, региона, муниципального образования (суммарно) превышает 50%, и аффилированные с ними организации, юридические лица, аффилированные с кредитными организациями, в уставном капитале которых участвует Банк России или Агентство по страхованию вкладов, и банки. Осуществлять лизинговую деятельность указанные организации согласно законопроекту смогут с даты внесения сведений о них в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности, который будет вести Банк России. Стоит отметить, что перечень специальных субъектов может быть расширен – Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает относить к ним также лизинговые компании, клиентам которых (то есть лизингополучателям) оказывается господдержка. Причем применение специальных коэффициентов амортизации (подп. 1 п. 2 ст. 259.3 Налогового кодекса ) также предполагается считать одной из мер поддержки. Представители отрасли категорически против такой перспективы, отмечая, что лизинг стал действенным инструментом модернизации основных фондов предприятий именно благодаря возможности применения ускоренной амортизации и, как следствие, – оптимизации налогооблагаемой базы, а необходимость включения в реестр на этом основании делает фактически бессмысленным выделение специальных субъектов лизинговой деятельности. Этот довод в принципе подтверждается приведенным Анатолием Аксаковым прогнозом о включении в реестр около 90% существующих лизинговых компаний. Кроме того, непонятны последствия исключения лизинговой компании из реестра, в частности нет ответа на вопрос, смогут ли продолжить применение ускоренной амортизации ее клиенты, отметил в ходе состоявшего 29 января заседания рабочей группы по вопросам лизинга Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям при Комитете Госдумы по финансовому рынку и Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям генеральный директор лизинговой компании "Европлан" Александр Михайлов.

Еще один ключевой блок положений законопроекта – о саморегулировании отрасли – также, по мнению профессионального сообщества, требует дополнительного обсуждения и корректировки. Принципиальную необходимость создания СРО и утверждения стандартов осуществления деятельности представители лизинговых компаний не оспаривают, но опасаются, что главную роль в саморегулировании будет играть не СРО, а Банк России. Согласно законопроекту регулятор наделяется, в частности, полномочиями по надзору за соблюдением специальными субъектами лизинговой деятельности требований законодательства о лизинге (с возможностью проведения проверок), установлению порядка раскрытия ими информации о своей деятельности, изданию актов, регулирующих осуществление СРО своих прав и обязанностей. По мнению директора по юридическим вопросам ООО "Нацпромлизинг" Игоря Аносова, необходимо предоставить больше возможностей в этой области самим лизинговым компаниям, например прямо предусмотреть, что базой для разработки стандартов осуществления лизинговой деятельности должна стать наработанная ими практика по оценке клиентов, рисков, управлению активами.

Таким образом, с большой вероятностью можно предположить, что в процессе доработки законопроекта ко второму чтению будут уточнены как минимум состав перечня специальных субъектов лизинговой деятельности, понятие государственной поддержки такой деятельности – представители Минфина России и Банка России подчеркнули, что вопрос о включении в это понятие применения ускоренной амортизации будет обсуждаться отдельно – и полномочия СРО, объединяющей специальных субъектов лизинговой деятельности.

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С текстом законопроекта № 586986-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности " и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.