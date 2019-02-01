Россия почти на 2 млрд долларов сократила вложения в гособлигации США

Вложения России в казначейские облигации Министерства финансов США в ноябре прошлого года сократились на $1,815 млрд до $12,81 млрд, следует из материалов американского ведомства. Исходя из них, в долгосрочные бумаги (со сроком обращения более года) вложено $3,75 млрд, а в краткосрочные — $9,06 млрд.

В течение последних нескольких месяцев российские вложения в бумаги Минфина США стабилизировались и держались на уровне $14 млрд, а в отдельные месяцы даже росли. Ноябрьское сокращение, таким образом, стало самым значительным с лета прошлого года.

Предыдущее резкое сокращение было зафиксировано в марте-мае 2018 года, когда Россия избавилась от казначейских бумаг Минфина США на $80 млрд и выбыла из списка тридцати крупнейших держателей облигаций.

Лидером же в списке остается Китай, который также продолжает планомерно снижать свои вложения. В ноябре они уменьшились на $17 млрд по сравнению с предыдущим месяцев, а за период с мая этот показатель составил $62 млрд.

Из первой пятерки вложения в американские ценные бумаги в ноябре увеличила лишь Япония ($1036 млрд), что является для этой страны максимальным показателем с прошлого мая. Вслед за ней идут Бразилия, Ирландия и Великобритания.

В десятку крупнейших держателей Treasuries также вошли Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг и Бельгия.

Артем ФИЛИПЕНОК