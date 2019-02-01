01.02.2019 09:30 297

После атаки мошенников на телефоны клиентов Сбербанка многие эксперты в очередной раз заговорили о необходимости регистрации электронных устройств по IMEI. В настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект.

IMEI (англ. International Mobile Equipment Identity) — международный идентификатор или код, который присвоен мобильному оборудованию. Во многих странах при использовании устройства с сим-картой в обязательном порядке нужно регистрировать его по IMEI.

- Есть возможность создать единую базу данных, в которую вносятся номера. В случае использования в противоправных целях какого-то номера, этот номер блокируется и не может работать ни у одного оператора сотовой сети. Это защитит пользователей, — рассказал "Российской газете" директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Таким образом, IMEI позволяет идентифицировать как номер, так и само устройство. Поэтому помимо решения вопроса с распространением спама и попытками мошенников нажиться на доверчивости людей, регистрация по IMEI может предотвратить потерю данных при краже или потере телефона. Абонент может сообщить оператору о краже, и тот заблокирует доступ к связи на мобильном телефоне по IMЕI-коду. Телефон будет представлять собой пустую болванку.

Правда, пользователи опасаются, что за регистрацию устройства по IMEI их обяжут заплатить 100 рублей. Такую сумму называли авторы законопроекта. Ходят слухи и о подорожании мобильных устройств из-за этого. Однако недавно первый замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, соавтор законопроекта Людмила Бокова заявила, что вопрос о взимании платы за регистрацию не обсуждался. Заплатить за регистрацию придется только физлицам, которые самостоятельно, без импортера привезли смартфон в Россию из-за рубежа.

Идентификация телефона необходима, чтобы оперативно заблокировать его в случае преступления

Напомним, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) ранее предлагала разделить базу контроля IMEI-кодов на белый, серый и черный списки. В серый, согласно концепции, попадут неуникальные IMEI, временно не запрещенные, а черный составят запрещенные к использованию IMEI. Для личного пользования АКИТ предлагал разрешить ввозить не более одного устройства в год, а со следующего взимать сбор в размере 20 долларов, и с каждого последующего — 30 долларов.

Екатерина ЯСАКОВА

