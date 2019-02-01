01.02.2019 09:40 572

Банк России поддерживает повышение порога для признания инвестора простым неквалифицированным до 1,4 млн руб. с нынешних 400 тыс. руб., которые прописаны в законопроекте, внесенном в Госдуму. Об этом заявил зампред Центробанка Сергей Швецов.

Он напомнил, что сейчас через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) застрахованы банковские вклады граждан на сумму до 1,4 млн руб. «Мы считаем, что вот законодатель определился с [суммой застрахованных средств в размере] 1,4 млн руб. и нужно использовать для аналогичных систем вот эти 1,4 млн руб.», — сказал Швецов.

По его словам, планка на уровне 400 тыс. руб. была выбрана как компромисс, но теперь она уже не устраивает ни сам ЦБ, ни участников рынка. При подготовке законопроекта ко второму чтению нужно будет еще раз определить детали, добавил зампред ЦБ.

Как ранее писал РБК со ссылкой на источники, профессиональные участники рынка предлагали ЦБ снизить порог для признания инвестора простым неквалифицированным с 400 тыс. до 160 тыс. руб. Эта сумма соответствует, например, среднему вкладу на индивидуальных счетах россиян.

Согласно законопроекту, все инвесторы — физические лица будут считаться особо защищенными и смогут инвестировать свои средства только в наиболее простые и наименее рисковые активы. Чтобы вкладываться в более сложные инструменты, нужно будет получить категорию простого неквалифицированного инвестора. Чем выше планка признания инвестора простым неквалифицированным, тем меньше людей смогут с ходу получить такой статус. По статистике ЦБ, две трети клиентов крупных брокерских компаний имеют на счетах менее 10 тыс. руб.