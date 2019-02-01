01.02.2019 09:50 255

Последние парламентские слушания, посвященные развитию финансового рынка в России, для негосударственной пенсионной системы не стали ни прорывными, ни знаковыми. Во всяком случае, каких-либо новых идей, которые могли бы вдохнуть новую жизнь в систему пенсионного страхования, не прозвучало. Радует только то, что внедрение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) было названо одним из приоритетов политики Банка России на ближайшую перспективу. Но дальше начинаются сложности.

Долгие споры

Дело в том, что ИПК пенсионный рынок обсуждает уже несколько лет. Споров было много — и вокруг «автоподписки», и вокруг идеи создания единого администратора, и возможных налоговых льгот, и даже стимулирующего софинансирования со стороны государства для тех граждан, которые, войдя в систему ИПК, сразу согласятся откладывать себе на старость 6% своей зарплаты и за все время действия системы ни разу не уйдут на «пенсионные каникулы».

Главный вопрос — кто будет участвовать в этой системе. Казалось бы, имеются в виду только негосударственные пенсионные фонды. Но ведь есть еще и страховые компании с инвестиционным страхованием жизни, Этот продукт во многом схож с пенсионными планами, которые предлагают НПФ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Есть также управляющие компании, вынашивающие идею создания индивидуальных пенсионных счетов по аналогу с ИИС, и так далее.

Участие других финансовых институтов в ИПК выглядит вполне логичным. Если, конечно, на них будут распространяться те же требования и ограничения, что и на негосударственные пенсионные фонды. А они для НПФ сегодня более серьезные, чем для других финансовых организаций.

Например, доля собранных НПФ средств в программах негосударственного пенсионного обеспечения, направляемая на административные расходы, не может превышать 3%. В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) такие расходы в рамках management fee не превышают 0,75% плюс не более 15% от полученного инвестиционного дохода. Кроме того, существует фидуциарная ответственность акционеров фондов за результаты инвестирования, в рамках которой они должны покрывать убытки клиентов из собственных средств. Ограничены даже расходы на рекламу и маркетинг.

Регулятор постоянно ужесточает правила инвестирования пенсионных средств, ограничивая состав инструментов и повышая рейтинговые требования к ценным бумагам, а также снижает доли вложений в них. Очень жестко контролируются инвестиции в связанные с бенефициарами фондов активы. Наконец, НПФ ведут раздельный учет счетов по каждому своему клиенту и продукту. С точки зрения защиты интересов клиентов пенсионных фондов это разумные меры.

Льготы для страховщиков

Вероятно, страховые и управляющие компании готовы взять на себя аналогичные обязательства. Однако для их участия в ИПК совершенно не обязательно вводить такие же требования. Как показывает мировой опыт построения накопительных систем, страховые компании могут участвовать в них, не создавая собственные пенсионные продукты или управляя средствами граждан. Например, они могли бы страховать наемных работников от потери трудоспособности или на случай инвалидности за счет пенсионных средств. Речь также может идти о расширении системы медицинского страхования для будущих пенсионеров и совмещении новой накопительной пенсионной системы с системой ОМС и ДМС. В некоторых странах страховщики участвуют в накопительных пенсионных системах на стадии выплаты пенсии.

В рамках российской системы индивидуального пенсионного капитала это может выглядеть следующим образом. Человек, получивший основание для назначения и начала выплаты пенсии, обращается к Центральному администратору (ЦА) с соответствующим заявлением. ЦА, в свою очередь, объявляет конкурс среди страховых компаний на право получить в управление накопленную заявителем в НПФ сумму и производить аннуитетную выплату пенсии. Выигрывает та страховая компания, чье предложение примет заявитель.

При этом заявитель получит возможность самостоятельно решать, хочет он получать накопительную пенсию пожизненно или равными долями в течение определенного срока. А страховая компания — зарабатывать на доверительном управлении, делясь частью дохода с пенсионером. Впрочем, это всего лишь одно из предложений, которое можно было бы обсудить. И лучше это было бы сделать до принятия закона об ИПК именно на концептуальном уровне.

Константин УГРЮМОВ, Forbes Contributor

