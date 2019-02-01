01.02.2019 10:10 476

Словосочетание «золото Каракаса» достойно того, чтобы назвать так какой-нибудь приключенческий фильм. Из «Внуково» вылетает грузовой самолет частной авиакомпании «Ерофей». Она зарегистрирована в Хабаровске и принадлежит физическому лицу. Перевозчик молодой, вышел на рынок прошлым летом. Борт летит в Дубай, где его, по данным «Новой газеты», встречают броневики Центрального банка Эмиратов. Из самолета выгружают 30 тонн золота, в обмен загружают наличные доллары. Затем лайнер улетает в Каракас, сделав по пути еще пару остановок. Что это было? По версии журналистов, таким образом правительство Николаса Мадуро обналичило часть своего золотого запаса. Это золото Венесуэла хранила в Москве. А теперь, когда в республике может смениться власть, оно понадобилось действующему режиму. Между тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина опровергла информацию о том, что Венесуэла хранила золотой запас в РФ.

Спецкор отдела расследований «Новой газеты» Ирек Муртазин предполагает, что сделка была совершена в конце прошлого года.

Ирек Муртазин

спецкор отдела расследований «Новой газеты»

«1 января 2018 года золотой запас Каракаса составлял 191 тонну 300 килограммов золота. На 1 января 2019 года золотой запас — 161 тонна 200 килограммов. То есть золотой запас Венесуэлы за год уменьшился на 30 тонн. Скорее всего, сделка была произведена еще в декабре, а сейчас просто прошла реализация. Отвез это золото в Дубай, забрал там наличные доллары и отвез их в Каракас».

Всего за это золото могли выручить больше миллиарда долларов. И эти деньги власти республики могут потратить на социальную программу «Прекрасная Венесуэла — вместе все возможно». О ней как раз только что объявили. А может быть, они пойдут еще на что-то. Или для кого-то. Тайна. Кстати, был еще один самолет, который тоже слетал из Москвы в Каракас. И как заявила венесуэльская оппозиция, на нем тоже вывезли золото, только уже то, что хранилось в республике. А может быть, его тоже обменяли на деньги, которые привезли в Венесуэлу. А может быть, самолет прилетел, чтобы забрать из Каракаса семьи российских дипломатов. Правда, вернулся он домой, как утверждают российские СМИ, почему-то пустой.

Во всех этих событиях четко прослеживается одно: Николас Мадуро, возможно, собирает деньги и забирает из других стран венесуэльское золото. Была еще попытка забрать авуары из Великобритании. Но Банк Англии отказался возвращать слитки. Беспрецедентное решение, говорит управляющий партнер лондонского адвокатского бюро «Гладышев и партнеры» Владимир Гладышев:

Владимир Гладышев

управляющий партнер лондонского адвокатского бюро «Гладышев и партнеры»

«Такие вещи делаются на основании межгосударственных договоров. Золото передается на хранение в специализированные хранилища. И оно должно выдаваться по первому требованию. То, что Англия не выдает золото Венесуэле, это на самом деле совершенно беспрецедентная ситуация. Я прецедентов ей не припомню. Арест золотовалютных запасов, золота физического, которое хранится в запасниках Англии, венесуэльского является нарушением базовых норм международного права. Потому что договор заключается с государством, а не с режимом».

Еще можно понять, когда Британия блокирует активы, подозревая их криминальное происхождение. Но Мадуро по-прежнему президент, Англия его до сих пор признает. А происхождение золота — честно проданная нефть. Причем в основном Соединенным Штатам, чья позиция могла повлиять на решение Лондона. И святость частной собственности в этой стране моментально испарилась. Что, кстати, может стать нехорошим сигналам для других государств, которые держат свои запасы в Британии и Штатах.

Зато Россия, которую не без оснований принято обвинять в пренебрежении к частной собственности, если верить СМИ, свои обязательства выполнила. Готовый сюжет для кино со всеми «ингредиентами»: золото, миллиарды долларов, таинственные самолеты, диктатор, нечестные банкиры и — поворот сюжета — неожиданно хорошие русские.

Михаил САФОНОВ

