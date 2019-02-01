01.02.2019 10:20 550

Падение рынка криптовалют, начавшееся еще в январе 2018 года, продолжается по сегодняшний день. За этот период капитализация рынка сократилась почти в семь раз — с $830 млрд до $120 млрд. Суточный объем торгов за этот же период снизился более чем в четыре раза — с $67,7 млрд до $15,7 млрд. Стоимость «криптовалютного золота» биткоина за год упала с $17 500 до $3500. Ухудшение ситуации на криптовалютном рынке подтвердили и ежемесячные результаты ICO-проектов к декабрю 2018 года. По итогам ноября компании привлекли всего $65 млн, тогда как в период бума первичного размещения токенов этот показатель достигал $1,2 млрд в месяц.

Однако кризис капитализации не означает кризиса технологии. Согласно кривой Gartner, рынок криптовалют и блокчейна переживает сегодня «Пропасть разочарований», но контуры следующего отрезка кривой «Совершенствование и адаптация технологии» уже стали проявляться. О переходе на эту эволюционную стадию свидетельствует развитие платежных сервисов, внедрение блокчейна и государственное регулирование криптоактивов.

Платежные сервисы и криптоматы вместо спекуляций

Непрекращающееся снижение стоимости криптовалют и сокращение торговых объемов на протяжении всего прошлого года закономерно охладили пыл трейдеров. К концу августа 2018 года объем торгов на биржах Coinbase и Bitstamp упал на 83% и 73% относительно января того же года. Обменные сервисы сокращали сотрудников: например, платформа моментального обмена криптовалют ShapeShift сократила треть персонала в начале 2019 года.

Несмотря на падение интереса к трейдингу, инфраструктура криптовалютных платежей продолжает развиваться. В январе 2019 года издание Lifewire опубликовало список из 15 компаний, принимающих к оплате биткоины онлайн. Среди них корпорация Microsoft , разработчик программного обеспечения для интернет-магазинов Shopify, онлайн-ритейлер Overstock.

Также растет число сервисов, которые помогают использовать криптовалюты в повседневной жизни. В конце декабря прошлого года Samsung подал заявку на регистрацию товарного знака Samsung Crypto Wallet в Бюро по интеллектуальной собственности Великобритании. Ранее южнокорейский производитель электроники отказался комментировать слухи о том, что в новую модель Samsung Galaxy S10 будет встроен криптокошелек. В январе 2019 года швейцарский банк Falcon Private Bank запустил криптокошельки с функцией конвертации биткоинов и альткоинов в традиционные деньги.

Криптокошельки развиваются не только в качестве одного из направлений бизнеса технологической корпораций или банка. Самостоятельные стартапы также вносят вклад в инфраструктуру криптовалютных платежей. В частности, кошелек Wirex позволил своим клиентам хранить сбережения в трех фиатных валютах — долларах, евро, британских фунтах, — и конвертировать их в пять криптовалют — биткоины, эфиры, лайткоины, Ripple и токены Pigzbe — прямо внутри кошелька, встроив туда внутренний обменный сервис. Пользователи конвертируют валюты в одном сервисе, без необходимости вывода средств на счета сторонних обменников.

Криптовалютные платежи также получают поддержку на государственном уровне. В конце ноября прошлого года власти американского штата Огайо разрешили платить налоги в биткоинах. Ранее, в мае 2018 года, жители округа Семинол в штате Флорида тоже получили право оплачивать налоги и сборы через сервис BitPay, используя биткоины и Bitcoin Cash.

Криптовалютные платежи выходят в офлайн благодаря кошелькам с привязкой карт и биткоин-обменникам. Те же пользователи Wirex благодаря конвертеру получили возможность обменивать криптовалюты в традиционные деньги и выводить средства на банковские карты, которые обслуживает партнерская финансовая компания Contis.

Падение объемов торгов не отразилось и на биткоин-банкоматах, которые тоже способствуют проникновению криптовалют в реальную жизнь. Количество устройств за 2018 год возросло вдвое по всему миру — до 4188 единиц.

Блокчейн больше не панацея

В разгар криптохайпа в декабре 2017 года происходили события, граничащие с абсурдом. Можно было приплести блокчейн куда угодно чтобы привлечь внимание и повысить спрос. Так стоимость акций производителя холодного чая Long Island Ice Tea взлетела на 289% после того, как компания сменила название на Long Blockchain. Наряду с использованием блокчейна для PR-резонанса, возникали проекты, в которых возможности технологии ограничивались только фантазией основателей. Пример абсурдного проекта времен криптохайпа — блокчейн-платформа для посадки и соединения 1,5 млрд деревьев с помощью встроенных микроконтроллеров.

В период с июня по ноябрь 2018 года, когда криптохайп пошел на спад вместе с курсом биткоина, у блокчейн-стартапов начались проблемы. По данным Sky News, более 340 британских крипто- и блокчейн-компаний прекратили свою работу в прошедшем году. Незавидная участь постигла и известные стартапы: платформа Nebulas , блокчейн-разработчик ConsenSys , соцсеть Steemit , Ethereum-браузер Status к началу 2019 года сократили до 70% сотрудников.

Компания Gemalto, специализирующаяся на цифровой безопасности, опубликовала отчет , согласно которому применение блокчейна в устройствах и сервисах интернета вещей возросло с 9% до 19% в течение 2018 года. Но до массового распространения блокчейна в сфере безопасности еще далеко: 71% участников опроса Gemalto предпочитает блокчейну шифрование данных, 66% респондентов устраивают методы на основе паролей, 38% предпочитают двухфакторную аутентификацию.

Данные исследования Gemalto говорят о том, что бизнес не торопится внедрять блокчейн, но готовит почву для применения в перспективе. Подтверждением тому служит число патентов, связанных с блокчейном. Издание об интеллектуальной собственности iPR Daily составило перечень компаний, лидирующих по количеству блокчейн-патентов. Так, корпорация Alibaba оформила 90 заявок, IBM — 89, MasterCard — 80, Bank of America — 53.

Вопреки отрицательным показателям стартапов и скептическому отношению, блокчейн начал постепенно привлекать крупный бизнес. Финансовый конгломерат HSBC к началу 2019 года провел блокчейн-транзакции на сумму $250 млрд. Благодаря платформе HSBC FX Everywhere корпорация провела 3 млн операций обмена иностранных валют и 150 000 платежей. Российский банк ВТБ запатентовал блокчейн-систему для трансграничных расчетов, быстрых платежей и программ лояльности.

Это говорит о том, что пока стартапы сокращают издержки, блокчейном занимается крупный бизнес, который обладает ресурсами, чтобы неторопливо присматриваться и тестировать технологию в различных проектах. С точки зрения кривой Gartner разочарование в блокчейне как способ решения любых проблем сменяется вдумчивым подходом к поиску наиболее подходящего применения.

Также популярным в последние годы стал блокчейн у благотворительных организаций. Они не только применяют криптовалюту, но и делают свою деятельность максимально прозрачной, поскольку пути финансовых потоков легко отследить благодаря блокчейну. По данным Fidelity Charitable, 2018 год был рекордным по количеству благотворительных блокчейн-транзакций и объему внесенной криптопомощи. Одна эта организация получила благотворительных взносов на сумму в $69 млн в криптовалюте (в основном биткоин). Это в 10 раз больше, чем годом ранее.

В России первым формировать и публиковать финансовую отчетность в блокчейн-системе стал Фонд борьбы с лейкемией. А стартап Oin.Space вместе с платформой для организации пожертвований Elbi разработали приложение, в котором добавлена функция благотворительного пожертвования.

STO и стейблкоины вместо ICO

По Gartner 2018 год для ICO можно назвать «пропастью разочарований». ICO — первичное предложение монет — окончательно потеряло доверие инвесторов к концу 2018 года не только из-за обвала криптовалютного рынка. В разгар криптохайпа в 2017 году злоумышленники похитили с помощью ICO $300 млн. В середине прошлого года консалтинговая компания Satis Group подсчитала , что 80% кампаний 2017 года оказались мошенническими. На протяжении 2018 года организаторы ICO планомерно выводили криптовалюту, которую собрали с доверчивых инвесторов. За прошедший год организаторы в сумме продали 1,6 млн Ethereum — треть от общего объема ETH, привлеченного в 2018. От 423 000 монет избавились в последний месяц года.

Падение популярности этого способа привлечения финансирования породило два новых тренда. Первый — STO — предложение токенов, которые приравнены к ценным бумагам и официально регулируются государством. Второй тренд — стейблкоины — криптоактивы, подкрепленные физическими активами, традиционными валютами или наиболее стабильными криптовалютами.

Предпосылками для перехода к STO стали требования к традиционным ICO, которые сформулировала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2018 году. SEC предложила стартапам официально регистрировать ICO с помощью формы D. Согласно правилам, к участию в ICO допускались только аккредитованные инвесторы, владеющие активами на сумму более $1 млн, лица с годовым доходом более $200 000 и компании с активами стоимостью более $5 млн. Так, например, к форме D прибег блокчейн-проект TON братьев Дурова.

Стартапы, которые проводили ICO без согласования с SEC, выпускали или обещали выпустить ничем необеспеченные псеводактивы. В ноябре 2018 года регулятор создал прецедент, вынудив ICO-стартапы Paragon и Airfox зарегистрировать токены в качестве ценных бумаг. За то, что компании не сделали этого сразу, комиссия обязала каждый стартап заплатить штраф в размере $250 000 и вернуть деньги инвесторам.

Участники криптовалютного рынка рассматривают STO как закономерный переход к регулированию токенов-акций. По прогнозам консалтинговой компании ICO Alert, капитализация рынка STO достигнет $10 трлн к 2020 году.

Рост популярности STO подтверждает развитие сервисов для торговли токенами-акциями. Так, tZERO, дочернее предприятие платформы онлайн-ретейла Overstock, запустило в январе 2019 года платформу для торговли токенами, приравненными к ценным бумагам. Подобный сервис также предлагают компании Polymath и TrustToken. Осенью прошлого года биржа NASDAQ заявила о намерениях запустить сервис для торговли токенами-акциями.

Помимо отсутствия прозрачности, с которым борется SEC, криптоактивы по-прежнему подвержены другой проблеме — волатильности из-за резкого роста курса, зачастую ничем не подкрепленного. Семикратное сокращение рынка криптовалют заставляет его участников искать решение проблемы нестабильности. Обеспечение криптоактивов традиционными активами должно сделать рынок более предсказуемым. Один из первых стейблкоинов криптовалюта Tether — USDT, привязанная к доллару США, уже пережила обвинения в манипуляциях курсом. В отсутствии прозрачности этих фиатных «связей» криптоактивисты нашли еще одно средство спекуляций для альтернативных долларовых стейблкоинов: Paxos, Dai, USD Coin, Gemini Dollar и TrueUSD. Но в отличие от Tether перечисленные криптовалюты еще не дискредитировали себя, а поэтому развивают рынок стейблкоинов. По прогнозам аналитиков платформы Skew, эти монеты превзойдут по капитализации Tether через восемь месяцев, если, конечно, не выяснится, что это очередной обман.

Вместе с валютными стейблкоинами появляются монеты, обеспеченные реальными активами. Осенью прошлого года глава «Норникеля» Владимир Потанин объявил о планах компании выпустить в 2019 году стейблкоин, привязанный к стоимости металлов. В январе 2019 года предприниматели Саид Гуцериев и Виктор Прокопеня запустили в Белоруссии площадку для токенизированных активов Currency.com. В этом же году платформа tZERO планирует выпустить токен для продажи кобальта.

Новый виток развития технологий или промежуточный этап?

Тренды развития криптовалют, блокчейна и ICO лишь показывают контуры возможного будущего. Точного прогноза и единых точек зрения не существует. Международный валютный фонд полагает , что криптовалюты сделают мировую экономику уязвимой. Консалтинговая компания McKinsey считает , что хайп вокруг блокчейна еще слишком велик и до эффективного внедрения технологии далеко. А китайский финансовый регулятор Народный банк Китая в декабре 2018 года признал STO незаконным вопреки всем ожиданиям. Но без болезненных уроков, которые уже успели извлечь энтузиасты, регулирование рынка криптоактивов и определение реальной пользы блокчейна тем более невозможно.

Наряду с отрицательным опытом прошлый год был полон предпосылок для развития рынка криптовалют и блокчейна. По прогнозам аналитической компании MarketsandMarkets, рынок биткоин-банкоматов достигнет $145 млн к 2023 году. Согласно анализу Bank of America (BoA), блокчейн может создать рынок объемом $7 млрд. Аналитик BoA Каш Ранган видит потенциал модели «блокчейн как услуга» (Blockchain-as-a-Service), которую продвигает Microsoft Azure. По данным аналитической компании MarketWatch, за прошлый год SEC одобрила 287 зарегистрированных ICO, воспользовавшихся формой D. Процедура выпуска и продажи токенов претерпевает изменения, но рынок криптоактивов продолжает развиваться.

Александр ТАБЕРНАКУЛОВ, Forbes Contributor

