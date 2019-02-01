Рубль дешевеет перед трудовой статистикой США и после слабых данных КНР

01.02.2019 10:50 350

Рубль дешевеет в пятницу утром на фоне отрицательного отношения к риску после китайской статистики отразившей спад в промсекторе второй экономики мира, давит на него также и возможная фиксация прибыли после укрепления российской валюты на текущей неделе из-за смягчения риторики ФРС.

Тем не менее замедление цикла повышения долларовых ставок вместе с сезонно высоким профицитом текущего счета РФ в первом квартале будет оказывать поддержку рублю или как минимум компенсировать негативный эффект от интервенций Центробанка, который с сегодняшнего дня немного увеличивает объем покупок валюты в счет отложенных в августе-январе операций.

В фокусе внимания мировых рынков также американская трудовая статистика за январь, выходящая в 16.30 МСК. Сегодня же будут опубликованы показатели деловой активности за январь крупнейших мировых экономик.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,65, и рубль дешевеет на 0,4 процента.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи уровня 75,12, и здесь рубль теряет более трети процента.

Вышедшие в пятницу данные указали на рекордное почти за три года сокращение производственной активности в Китае и усилили опасения о более существенном замедлении роста второй по величине экономики мира.

Сырьевые и развивающиеся валюты сегодня утром после этого показывают в основном отрицательную динамику после укрепления накануне.

Пара евро/доллар сейчас вблизи вчерашнего закрытия $1,1444.

Нефть марки Brent сейчас оценивается в $60,92 за баррель.

Владимир АБРАМОВ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА