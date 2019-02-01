01.02.2019 13:30 433

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по объединению информационных баз данных. Это необходимое условие для запуска системы по проверке полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Основная проблема, как выяснил "Ъ", на стороне страховщиков — в их базе не хватает сведений о номерах автомобилей, встречаются дубли действующих полисов и другие ошибки. Сроки решения проблемы не называются.

Сегодня истекает срок выполнения поручения, который вице-премьер Максим Акимов дал МВД и РСА для запуска системы проверки наличия ОСАГО с помощью камер. Полиция и страховщики должны были в январе «провести интеграцию информационных баз данных», следует из протокола поручений от 28 ноября 2018 года. Поручение, как выяснил "Ъ", в срок не выполнено. Представители господина Акимова ситуацию вчера не комментировали.

Возможность применения камер для проверки «автогражданки» РСА впервые анонсировал еще в 2015 году. Было решено запустить эксперимент по фиксации нового типа нарушений в Москве. За три года даты запуска пилотного проекта назывались минимум четыре раза, но это в итоге не произошло. В конце 2018 года тема обсуждалась на заседании правительственной комиссии по безопасности движения, которую возглавляет Максим Акимов. Он и дал МВД и РСА первое официальное поручение разобраться с проблемой.

Напомним, в Москве работает более 1,4 тыс. камер, каждая из них фиксирует до 40 тыс. проездов автомобилей в сутки. Таким образом, только для обслуживания системы по проверке ОСАГО потребуется ежесуточно делать 56 млн обращений в базу данных АИС ОСАГО (принадлежит РСА). Страховая база такой нагрузки не выдержит, поэтому была придумана схема: РСА формирует список действующих полисов и автовладельцев на конкретную дату, ГИБДД дополняет их информацией о номерах транспортных средств, полученными массивами данных пользуется столичный ЦОДД (эксплуатирует камеры, фильтрует фотографии) для выявления нарушителей. Если выявляется машина без полиса, происходит проверка в обратном порядке (ЦОДД—ГИБДД—РСА), после чего выносится штраф в размере 800 руб. Для реализации схемы и понадобилась «интеграция баз данных», о которой говориться в поручении Максима Акимова.

Сейчас «ведутся необходимые технические работы» по синхронизации систем, сообщили в МВД "Ъ". «До завершения указанных работ правоприменительная деятельность в автоматическом режиме по данному составу правонарушения не осуществляется и будет начата по мере технической готовности»,— пояснили в полиции, не назвав конкретных дат. Письмо со схожим содержанием МВД, по данным "Ъ", направило в Белый дом. Выявлены «определенные расхождения» в сведениях о транспортных средствах, содержащихся в информационной системе ГИБДД и в АИС ОСАГО, рассказал "Ъ" исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Это связано, в частности, с «особенностями» заключения электронных договоров ОСАГО и «неисполнением частью страхователей обязанности по передаче сведений о госзнаке, в настоящее время ведется работа по выработке алгоритмов нормализации данных», пояснил он. В АИС ОСАГО часто встречаются ошибки в VIN-номерах (нехватка символов, русские буквы вместо латинских), дубли полисов, и т. д., пояснил источник "Ъ", знакомый с ситуацией. Все это необходимо вычищать, до этого использовать систему для контроля полисов невозможно. Система содержит данные о 38 млн полисов, из них 6 млн — требуют исправлений или дополнений, добавляет собеседник "Ъ".

Даже если базы получится объединить, запуск системы чреват рисками для водителей, говорит эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. Речь, например, о добросовестных водителях, которые по незнанию купили фальшивый полис, их ждет штраф. «Во многих регионах сохраняется проблема, когда водители просто не могут купить ОСАГО,— напомнил господин Шухман.— Страховые компании им отказывают, либо наблюдается саботаж с очередями и отсутствием бланков, неработоспособностью сервисов электронных полисов» ("Ъ" неоднократно рассказывал об этих проблемах).

Иван БУРАНОВ