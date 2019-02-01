01.02.2019 15:30 472

«Зарплатное рабство» в первую очередь сосредоточено в руках, а точнее на счетах Сбербанка. Его контролирует Банк России, которому принадлежит 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Центробанк как регулятор хочет победить «зарплатное рабство», предлагая обязать крупные предприятия иметь по два-три зарплатных банка.

Проблема не нова. Еще в конце 2014 года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, дающие право сотрудникам выбирать любой банк для получения зарплаты. Но, например, у бюджетников осуществить этот выбор получается не всегда, говорит учитель русского языка и права (Москва) Всеволод Луховицкий:

«Всех бюджетников перевели на карты «Мир» от Сбербанка. Есть противоречие: с одной стороны, каждый работник имеет право выбрать банк, с другой — бухгалтерии невыгодно заключать договоры по поводу одного-двух человек с другим банком. Для ряда учителей в этом есть проблема, они до сих пор не перешли на эту карту. Это достаточно тяжело, но решения пока нет».

Видимо, в зависимости от бюджетного учреждения степень «зарплатного рабства» может различаться. Довод о том, что выбрать можно только карту Сбербанка, не совсем соответствует действительности, говорит сотрудник МВД Олег:

«В конце 2017 года началась волна, что мы все (бюджетники и госслужащие) переходим на банк «ВТБ». Если быть более конкретным, то на карту «Мир». Соответственно, пошла волна принуждений. Многих людей заставляли писать заявления и отказываться от Сбербанка, насильно переводя их в ВТБ. Часть счастливчиков по своему желанию осталась в Сбербанке. В последнее время стало легче. Люди могут сказать о том, что они хотят получать зарплату на карту другого банка: хоть «Тинькофф», хоть ВТБ».

Если в Сбербанке сконцентрирована половина (50%) зарплатных проектов, то на два госбанка (Сбербанк и ВТБ) приходится три четверти рынка (75%). Работодателям выгоднее и проще держать всех работников в одном банке. Представим компанию, где одна половина сотрудников получает зарплату на карты банка по зарплатному проекту, а вторая половина — по своему выбору. Если это небольшая компания со штатом 100 человек, то ежемесячные расходы на такую «банковскую демократию» могут составлять до 5 тысяч рублей. Если речь идет о десятках тысяч работников, то сумма на комиссионные может выходить приличная. К тому же для бухгалтерии подобная свобода выливается в дополнительную работу, отмечает руководитель департамента учета отчетности ГК «Румедиа» Всеволод Миньков:

Всеволод Миньков

руководитель департамента учета отчетности ГК «Румедиа»

«В нашей организации каждый сотрудник вправе сам выбирать банк, с которым работать. В то же время у нас есть и зарплатный проект одной из кредитных организаций. При отправке денежных средств на счета сотрудников по зарплатному проекту делается одно платежное поручение. Комиссии, как правило, банки берут либо очень низкие, либо они вовсе отсутствуют. При перечислении денег на личные счета сотрудников отдельными платежными поручениями бухгалтерии приходится фактически выписывать вручную каждое платежное поручение. За каждое дополнительное платежное поручение берется комиссия от 25 до 50 рублей».

Получается, что для отмены «зарплатного рабства» надо не компании обязать иметь два-три зарплатных банка, а банкам предложить быть более лояльными к организациям и предлагать дополнительные зарплатные проекты с льготными условиями лишь для группы работников. Тогда и появится «зарплатная демократия».

Надежда ГРОШЕВА

