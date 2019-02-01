01.02.2019 14:30 377

Бумажная версия лицензий финансовых организаций может быть заменена на QR-код, который будет вести на страницу соответствующей компании на сайте Центробанка. Такой сценарий рассматривают в регуляторе, заявил зампредседателя ЦБ Сергей Швецов, передает корреспондент РБК.

Банк России рассчитывает, что «в конце года, наверное, (у организаций. — РБК) останется только один бумажный документ — это лицензия». Но, сказал Швецов, регулятор допускает замену бумажной лицензии на «некий QR-код». Зампред ЦБ вместе с тем отметил, что замена лицензий на такой код не является приоритетной задачей на текущий год.

Объясняя, откуда взялась такая идея, Швецов сказал, что бумажную лицензию часто подделывают, «в Photoshop можно нарисовать все что угодно». Предполагается, что после замены документа на QR-код, клиент будет попадать на сайт ЦБ и сможет сразу понять, выдавал ли регулятор лицензию конкретной организации.

QR-код — разновидность матричного штрихкода, выглядит как метка квадратной формы, состоящей из набора черных четырехугольников разного размера. Его придумали в Японии в середине 1990-х годов, но широкое распространение он получил в последнее десятилетие благодаря смартфонам, которые могут считывать такие коды через встроенную камеру.

Все кредитные организации в России обязаны пройти государственную регистрацию и получить лицензию на осуществление операций. Для этого надо предоставить в ЦБ учредительный договор или его копию, устав банка, бизнес-план, информацию об учредителях и другие документы. Регулятор должен принять решение о выдаче лицензии в срок, не превышающий шесть месяцев.

В лицензии указываются виды операций, которые может проводить организация, а также валюта, в которой они могут проводиться. Банкам выдается бессрочная лицензия. Осуществление банковских операций без лицензии наказывается штрафом, также ЦБ может просить о ликвидации организации.

Андрей ГАТИНСКИЙ, Евгения ЧЕРНЫШОВА