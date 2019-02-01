Были бы деньги: банки поднимают ставки по вкладам

01.02.2019 17:30 2013

Банки продолжают поднимать ставки по вкладам. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по депозитам уже достигла 7,55%. Эксперты не ждут дальнейшего роста ставок по вкладам. Учитывая рост инфляции и фактически продолжающееся падение доходов населения, россиянам больше понадобятся кредиты, а не вклады.

Сбербанк повысил ставки по всей цепочке рублевых вкладов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«Повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составит от 0,15 до 0,60 процентного пункта», — отмечается в пресс-релизе кредитной организации.

Это произошло в то время, когда Центробанк фиксирует новые рекорды по максимальной ставке.

Так, на прошлой неделе Банк России сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады января выросла до 7,55%.

В первой декаде января эта ставка составила 7,53%.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.

При этом в список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк , ВТБ , Райффайзенбанк , Газпромбанк , МКБ, Альфа-банк , банк «ФК Открытие» , Промсвязьбанк и Россельхозбанк .

Рост ставок по вкладам обусловлен стремлением банков привлечь больше клиентов, поскольку в январе банки испытывают сезонный отток, а им необходимо привлекать средства для реализации планов по росту кредитного портфеля, поясняет главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. В прошлом году российские банки привлекли не очень много средств от населения.

Так, по статистике Банка России, объем вкладов физлиц в 2018 году увеличился на 6,5% — до 28,460 трлн рублей.

Проблема оттока вкладов, достигшая пика в сентябре (-178 млрд рублей), никуда не исчезла: только за ноябрь население забрало со счетов еще 52 миллиарда рублей, отмечает Евгений Вальтер, гендиректор консалтинговой компании «Вальтер Констракшн».

При этом, по мнению Дмитрия Монастыршина , сильного роста ставок в ближайшее время россиянам не стоит ждать.

Текущий уровень ставок банков по рублевым вкладов уже близок к максимальным значениям, говорит он.

Как правило, ставки по вкладам в банках растут вслед за повышением ключевой ставки ЦБ. А в ближайшее время у Банка России будет меньше поводов поднимать ее.

«На последнем заседании американский Центробанк просигнализировал о возможной стабилизации долларовых ставок на горизонте одного года. ЕЦБ также пока воздерживается от повышения ставок. Это означает ослабление давления монетарной политики мировых центробанков на российский рынок. За последнюю неделю доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 15 б.п., а с начала года — уже на 50 б.п.», — говорит Монастыршин.

Будут ли расти и дальше ставки по рублевым вкладам, будет зависеть от того, что будет с санкциями, но вряд ли ключевая ставка вырастет выше 8%, говорит Илья Покаместов, генеральный директор компании ЮниФактор.

Впрочем, много сберечь на вкладах россиянам вряд ли получится. В этом году из-за увеличения НДС, повышения тарифов ЖКХ и роста цен на бензин инфляция прогнозируется выше таргета ЦБ в 4%. Так, официальная инфляция за последний месяц выросла с 4,3% до 5%.

К тому же и сберегать россиянам особо нечего. В 2019 году реальные доходы населения России будут стагнировать, вероятно продолжение падения реальных доходов ориентировочно на 0,4-0,5%. Такие оценки содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ .

Реальные доходы населения России продолжают падать пятый год подряд, свидетельствуют данные Росстата . Речь идет о доходах, скорректированных на инфляцию и обязательные платежи. В 2018 году снижение составило 0,2%.

При этом в 2017 году речь шла о снижении на 1,2%, в 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

В этой ситуации россиянам гораздо нужнее будут кредиты, чем вклады, отмечали ранее эксперты.

Согласно статистике Центробанка, в 2018 году долги россиян по кредитам выросли рекордно — на 22,8% в годовом выражении.

Объем кредитных долгов россиян достиг 14,9 триллиона рублей. Это самые высокие темпы роста задолженности за последние пять лет.

Чаще всего люди берут потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку.

При этом, учитывая последние ужесточения на рынке кредитования, опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что есть риск, что граждане чаще станут обращаться к «черным кредиторам». По итогам 2018 года нелегальные кредитные организации увеличили обороты. По данным исследования, проведенного саморегулируемой организацией «МиР», нелегальные кредиторы в прошлом году сформировали кредитный портфель в размере 115 миллиардов рублей. Это на 15% больше показателей 2017 года, что сравнимо с динамикой легального рынка микрофинансирования.