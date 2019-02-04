Что будет с курсом рубля на этой неделе

04.02.2019 08:30 255

Определяющими факторами для самочувствия рубля в ближайшие дни станут цены на нефть и отношение инвесторов к развивающимся рынкам, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. При этом события в Венесуэле по степени влияния на курс российской валюты могут отойти на второй план.

Сильные данные по американскому рынку труда, вышедшие в пятницу, определяют устойчивость роста экономики США, что может породить в ожиданиях инвесторов некоторые сомнения в готовности ФРС США к существенному смягчению своей политики, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его мнению, наблюдаемый на прошлой неделе интерес инвесторов к развивающимся рынкам может из-за этого ослабнуть.

Ключевым драйвером для рубля остается общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, соглашается главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Однако какой-либо сильно выраженной внутренней истории в динамике рубля пока не наблюдается, подчеркивает он.

Ценовая конъюнктура нефтяного рынка выше 60 долларов за баррель останется фундаментальным фактором поддержки рубля, ожидает Покатович. При этом пока что участники рынка весьма неохотно реагируют на разворачивающиеся события в Венесуэле , добавляет аналитик. По мнению Покатовича, по этому вопросу рынок занял выжидательную позицию до определения явных сценариев развития политического кризиса в стране.

В результате на начавшейся неделе рынки будут взвешивать адекватность своих аппетитов к риску, ожидаемый диапазон для курса российской валюты — 63,7-66,9 рубля за доллар, считает Покатович. По мнению Поддубского, диапазон колебаний курса на этой неделе — 65-66 рублей за доллар.

Роман МАРКЕЛОВ