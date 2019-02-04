04.02.2019 08:40 213

Граждане, попавшие под повышение возраста пенсий, смогут получать ее негосударственную часть по старым правилам — с 55 лет женщины и с 60 мужчины. Это следует из письме Минтруда (есть у «Известий») в адрес Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Пока речь идет лишь о договорах, заключенных до 31 декабря 2018 года. В Минтруде «Известиям» заявили, что изучают возможность распространить практику и на новые соглашения. Сейчас в России негосударственную пенсию формируют 4,6 млн человек, половина из них делает это без помощи работодателя.

Разъяснить ситуацию с клиентами в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) ведомство просили члены НАПФ. Частные фонды для назначения личной пенсии должны подтверждать наличие у гражданина оснований для этого в ПФР. Теперь возраст начала выплат личных и государственных средств может не совпасть.

В Минтруде подчеркнули, что повышение пенсионного возраста не должно касаться ранее заключенных с НПФ договоров.

В рамках НПО на пенсию копят 4,6 млн россиян, общий объем их средств на конец 2018 года оценивался в 800 млрд рублей, отметил заместитель генерального директора НПФ «Благосостояние» по стратегическому развитию Иван Волков. В эту цифру не входят те, кто уже вышел на заслуженный отдых и получает выплаты. Как пояснил Иван Волков, из этих 4,6 млн граждан 40% имеют индивидуальные договоры и копят на пенсию сами, без софинансирования третьей стороны, например, работодателя. Остальные — участники корпоративных пенсионных программ.

По данным ЦБ на конец III квартала 2018 года, негосударственную пенсию получали 1,5 млн граждан. За три квартала прошлого года НПФ перечислили им 45,8 млрд рублей. За девять месяцев это в среднем 30 тыс. рублей на одного застрахованного, или 3,3 тыс. рублей в месяц.

Проблема теперь заключается в том, что у участников корпоративных пенсионных программ могут оказаться разные сроки выхода на пенсию, полагает президент НАПФ Константин Угрюмов. Клиенты, присоединившиеся к программе в текущем году, получат право на выплаты лишь в 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.

— Мы считаем, что и работник, и работодатель должны сами определять, когда должен наступать пенсионный возраст в системе НПО, -—сказал Константин Угрюмов.

Решение сохранить старый возраст для ранее заключенных договоров позитивно, полагает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Теоретически по соглашению с фондом клиент может прописать любой возраст назначения выплат, однако в большинстве случаев речь идет об общеустановленном по всей стране сроке выхода на заслуженный отдых. Если для новых договоров о негосударственных пенсионном обеспечении сохранят 55 и 60 лет, интерес россиян к такому продукту может вырасти, считает Павел Самиев.

В Минтруде «Известиям» заявили, что изучают возможность назначения негосударственных пенсий по старым основаниям для договоров, заключенным и после 1 января 2019 года. Ведомство запросило позицию Минфина, Минэкономразвития и Банка России, чтобы оценить социально-экономические последствия такого шага. В ЦБ отметили, что по новым пенсионным договорам возраст назначения выплат будет постепенно расти, и не прокомментировали инициативу зафиксировать старый возраст для соглашений, заключенных после 1 января.

В Минфине «Известиям» сообщили, что государственную политику в сфере пенсионного обеспечения осуществляет Минтруд, поэтому вопросы по решению о назначении негосударственных пенсий необходимо уточнять у этого ведомства. В Минэкономразвития на момент публикации не ответили на вопросы «Известий», какими могут быть социально-экономические последствия такого шага.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА

