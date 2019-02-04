04.02.2019 09:00 248

Центральный банк на заседании 8 февраля оставит ключевую ставку неизменной и тем самым приостановит ужесточение монетарной политики, считают экономисты. Из 19 аналитиков, опрошенных Bloomberg, 18 прогнозируют, что ставка останется на уровне 7,75%, и только один — что она увеличится до 8%. Среди аргументов за сохранение — умеренная реакция цен на рост НДС и замедление обрабатывающей промышленности, говорят эксперты, опрошенные РБК. Хотя ЦБ может решиться и на еще одно превентивное повышение из-за роста НДС.

Ключевые для решения ЦБ вводные данные — инфляция по итогам января — будут опубликованы Росстатом 6 февраля, за два дня до заседания совета директоров ЦБ. Тогда же Росстат отчитается и о недельном росте цен в начале февраля.

1 февраля ЦБ опубликовал данные об инфляционных ожиданиях населения, на которые регулятор также во многом ориентируется при решении о ставке. В декабре—январе они выросли, хотя и плавно, отмечает ЦБ: инфляция, которую в следующие 12 месяцев ожидает население, составила 10,4% в январе (10,2% — в декабре). Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют рост цен на 4,6% в 2019 году. Ухудшились и ожидания компаний.

В прошлом году ЦБ (впервые с 2014 года) повысил ставку, причем дважды: сначала в сентябре, а затем в декабре — оба раза на 25 б.п. Декабрьское решение регулятор назвал упреждающим (реакция на предстоящий рост цен из-за повышения НДС с 18 до 20%). Впрочем, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что это не означает вхождения Банка России в цикл повышения ставок.

Аргументы за сохранение

По состоянию на 28 января инфляция в годовом выражении выросла до 5%, оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин на основе недельных данных Росстата. Но ускорение недостаточно сильное, чтобы регулятор реагировал на него повышением ставки, указывает аналитик. Сам ЦБ ранее предсказывал, что пик ускорения инфляции придется на март—апрель, когда рост цен достигнет 5,5–6%.

Аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов в обзоре пишет, что на 28 января инфляция не достигла 5%. Учитывая, что большая часть эффекта от повышения НДС должна прийтись на первый месяц действия новой ставки, в первом квартале рост цен вряд ли ускорится до 5,5–6%, считает он.

Ухудшение инфляционных ожиданий несильное, утверждает Долгин. В последнее время они устойчивы благодаря стабильности курса рубля, к которому они привязаны, отмечает главный экономист «ВТБ Капитала» по России Александр Исаков. Средний курс рубля к доллару в январе даже незначительно вырос по сравнению с декабрем (на 1%), по данным терминала Bloomberg.

Февральское заседание ЦБ не опорное, то есть регулятор не будет пересматривать свой макроэкономический прогноз, отмечает Долгин.

Другой фактор — улучшение рыночных настроений в мире, продолжает аналитик: «Стало понятно, что ФРС не будет ужесточать политику так сильно, как предполагалось изначально. Из Китая нет особого негатива. Это дополнительные аргументы в пользу того, что в ближайшее время повышения ставки, наверное, не стоит ждать».

«Риск повышения очень низкий. Оперативные данные по росту цен говорят о том, что в первые недели января основной эффект НДС уже был учтен в ценах и, что важно, в последнюю неделю января рост цен замедлился до 0,1%», — говорит Исаков. Данные торговли свидетельствуют, что россияне почти не закупались впрок перед повышением НДС, а значит, вторичных проинфляционных эффектов, связанных, например, с ростом инфляционных ожиданий, либо нет, либо они очень низки.

Наконец, в пользу отказа от ужесточения монетарной политики говорит динамика промышленности. В ноябре и декабре рост обрабатывающих производств был нулевым, напоминает Исаков.

Аргументы за повышение

Даже несмотря на сохранение инфляции в пределах прогноза ЦБ, рост цен слишком силен, считает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов — единственный аналитик из консенсус-прогноза Bloomberg, предсказывающий ужесточение политики ЦБ. Население через инфляционные ожидания быстро реагирует на цены, так как их рост заметен по продуктовой корзине. Кроме того, ожидания не заякорены, отмечает руководитель направления денежно-кредитной политики Экономической экспертной группы Мария Иванова (для ЦБ это также ключевой фактор наряду с самим ростом цен).

Финансовый рынок ждет ужесточения политики ЦБ и повышения ставки до 8%, свидетельствует динамика котировок фьючерсов на ставку межбанковского рынка RUONIA.

Скорее всего, ЦБ повысит ставку, хотя это станет понятнее уже после публикации данных по инфляции в январе, рассуждает Иванова: «Еженедельная оценка инфляции основывается на очень узком списке — в основном это продукты питания (многие из них облагаются НДС по льготной ставке 10%. — РБК) и базовые позиции, например проезд в общественном транспорте. И понять, как ведут себя непродовольственные товары, из этого практически невозможно. После повышения НДС тут может быть неожиданно неприятная картина». Доля продовольствия в недельной инфляции действительно высока, но отклонение месячных данных от оценок, сделанных на основе недельной статистики, составит лишь порядка 0,2 п.п., возражает Исаков.

Если инфляция будет на верхней границе прогноза ЦБ, то повышение ставки в феврале может составить и 50 б.п., добавляет Иванова. Жесткая реакция ЦБ станет явным сигналом о том, что регулятор борется с инфляцией.

Возвращение carry trade и влияние на рубль

Приостановка роста ставки ФРС в условиях ужесточения или сохранения политики ЦБ означает, что разрыв между ставками в России и США сокращаться в ближайшее время не будет. Это дает возможность для carry trade — стратегии инвесторов, состоящей в заимствовании средств в валюте государства с низкими процентными ставками, их конвертации и последующем вложении в долговые инструменты государства с высокими ставками. Стратегия активно использовалась спекулятивными инвесторами до 2017–2018 годов в условиях большой разницы между ставками в России и США, а также снижения инфляции в России. Однако затем из-за ужесточения политики ФРС и смягчения ЦБ ее популярность пошла на убыль. Отток инвесторов-нерезидентов из ОФЗ вызвала и угроза санкций в отношении российского госдолга, которую в прошлом году активно обсуждали в конгрессе США.

Но даже если инвесторы вновь вернутся к carry trade после отказа ФРС от роста ставок, это не сильно повлияет на курс рубля, говорит Шибанов. Причины — жесткое бюджетное правило (по нему Минфин и ЦБ закупают валюту на доходы от нефти дороже $40) и возвращение ЦБ на открытый валютный рынок, после того как он несколько месяцев не проводил закупки из-за волатильности рубля.

В последнюю неделю аналоги рубля — валюты развивающихся и сырьевых рынков — укреплялись быстрее него, говорит Долгин, поэтому «одного улучшения глобальных настроений недостаточно» для роста российской валюты.

Антон ФЕЙНБЕРГ