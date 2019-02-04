04.02.2019 09:40 412

Помните умозрительный эксперимент, описанный австрийским физиком Эрвином Шредингером, одним из создателей квантовой механики? Кот заперт в небольшой камере вместе с опасным механизмом, который может сработать в любую секунду с равной вероятностью. Как только это произойдет, несчастного кота не станет, но сторонний наблюдатель ничего не узнает, поскольку камера непрозрачна. Пока она остается закрытой, невозможно сказать о коте что-то конкретное: жив он или мертв. Для наблюдателя в определенном смысле тот и жив, и мертв одновременно.

Этот парадокс довольно точно характеризует ситуацию, в которой оказались состоятельные российские инвесторы в начале 2019 года. Все пытаются понять, какие инструменты защитят капитал и обеспечат возможности роста, но высокие геополитические риски создают эффект непрозрачной стены. Произойдет ли ужесточение санкций? Если да, то в чем конкретно оно будет заключаться? Последуют ли новые контрмеры, как на это отреагируют рынки?

Вопросов много, а вариантов действий у инвесторов, по сути, только два. Можно выйти из состояния неопределенности, сделав ставку на тот или иной сценарий развития событий. А можно принять это состояние как данность, с которой всем предстоит жить, и отталкиваться от нее при управлении своими вложениями.

Что делать клиентам? Для начала взвесить плюсы и минусы выбранной схемы владения активами. Обычно в пользу зарубежных юрисдикций играет привычка инвестора к определенным моделям работы и распределению финансовых потоков. В пользу российской — удобство управления имуществом и защита от потенциальных санкций. Текущая налоговая амнистия позволяет желающим завести капитал в Россию без лишних трудностей.

Инвесторы, которые выбирают путь деофшоризации, не отказываются от распределения вложений между финансовыми инструментами разных стран. Не всегда для них и растет налоговая нагрузка. Ключевым звеном в обеспечении прав собственности становятся российские депозитарии и банки вместо зарубежных, но в портфеле могут находиться практически любые активы глобального рынка. В свою очередь, внесение имущества в персональные закрытые фонды гарантирует его владельцу комфортные расчеты с федеральным бюджетом благодаря налоговым каникулам.

Валютная диверсификация — один из трендов, набирающих силу. Многим становится тесно в рамках набора из двух-трех привычных валют: доллара, евро и рубля. Некоторые состоятельные клиенты рассматривают альтернативы в Азии, уделяя внимание китайскому юаню. Вызывают интерес и другие валюты, дающие возможность инвестировать с хорошим балансом риска и доходности. Пример — фунт стерлингов: облигации ряда британских компаний с высоким кредитным качеством отличаются довольно высокими ставками при небольших сроках до погашения.

Как правило, состоятельные инвесторы придерживаются консервативных стратегий, фокусируясь на умеренно доходных активах фондового рынка из числа наиболее надежных. В некоторых случаях основная, защитная часть портфеля дополняется более рисковой: акциями компаний, которые проводят IPO или частные размещения, долговыми инструментами с длинной дюрацией и повышенной доходностью. Однако чаще это небольшие по объему покупки — своего рода экспериментальные инвестиции. Такими они и будут, пока не изменится глобальный контекст.

Осторожным инвесторам глобальный рынок дает широкие возможности. Россыпь привлекательных бумаг можно отыскать среди просевших облигаций развивающихся стран: России, Индии, Бразилии, Мексики. После волны коррекции интересными стали выглядеть некоторые голубые фишки американского рынка акций, в том числе из технологического сектора. Доля этих инструментов в портфелях состоятельных инвесторов останется высокой.

Часто возникают вопросы о золоте, которое сохраняет репутацию тихой гавани, но его лучше использовать для хеджирования рисков на достаточно длинном временном горизонте — от нескольких лет до десятилетий. В перспективе физический спрос на золото будет преобладать над предложением, что отразится на ценах, но консенсус-прогноз на 2019 год не предвещает заметного роста стоимости тройской унции.

Другим активом, привлекающим к себе внимание, стали криптовалюты. Пока биткоин переживал свой звездный час, даже очень состоятельные люди интересовались его будущим. Когда пузырь сдулся, этот интерес несколько поутих. Эпоха криптовалют еще не пришла, но это не означает, что лишена перспектив сама технология создания денежной единицы на базе блокчейна. Возможно, в 2019 году проступят признаки перехода зарождающегося рынка к более зрелому этапу развития. Тогда для криптовалют и откроются двери в серьезные инвестиционные портфели.

Нельзя обойти вниманием еще один аспект — процесс передачи имущества по наследству. Вопросы наследования вышли на первый план для старшего поколения российских миллионеров и миллиардеров. Постоянно растет спрос на услуги по обучению наследников, по структурированию активов для защиты от конфликтов и налоговых коллизий.

Новое поколение владельцев капитала уже выходит на сцену и заставляет меняться саму индустрию wealth management, переставшую быть оплотом технологического консерватизма в финансовом мире. Это люди с другими приоритетами и ожиданиями, привыкшие к онлайн-технологиям и решению задач в несколько кликов. Будет появляться все больше продуктов и сервисов, ориентированных именно на эту молодую аудиторию.

Новые технологии несут в себе определенные риски. В эпоху диджитализации клиенты могут за секунды совершать даже очень крупные сделки, а ведь зачастую куда важнее бывает не спешить, потратить время на вдумчивый анализ. Важно взвешивать многочисленные за и против, чтобы при любом сценарии инвестиции принесли отдачу, а кот Шредингера точно остался невредимым.

Ирина КРИВОШЕЕВА, Forbes Contributor

