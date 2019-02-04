04.02.2019 10:30 278

Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) можно будет купить на «Маркетплейсе» во второй половине 2019 года. Витриной выступит сайт эмитента — Минфина. Сейчас дорабатывается механизм обратного выкупа облигаций у пользователей платформы. Обсуждаются две схемы: продажа ОФЗ-н физлицами напрямую эмитенту по графику Минфина или же через посредника, который будет выкупать бумаги у пользователя платформы и брать на себя кредитный риск по ним в течение нескольких дней до выкупа эмитентом. По второй схеме, по информации "Ъ", уже идут переговоры с двумя организациями, в том числе с Национальным клиринговым центром.

О том, что ОФЗ-н появится на «Маркетплейсе» (единая площадка для продажи финансовых продуктов населению, разрабатывается под эгидой ЦБ) во второй половине 2019 года, рассказал на встрече ЦБ с банкирами в пансионате «Бор» первый зампред Банка России Сергей Швецов. Речь идет о возможности прямой продажи облигаций эмитентом — Минфином — физлицам через систему «Маркетплейс», пояснили в ЦБ. Технически механизм продажи будет реализован за счет построения шлюза между сайтом эмитента и личным кабинетом клиента на платформе Московской биржи, где последнему будет открыт денежный счет и счет депо.

Возможность размещения «народных облигаций» на единой площадке онлайн-дистрибуции финансовых услуг обсуждается около года (см. "Ъ" от 26 марта 2018 года ). Ранее ЦБ и Минфин указывали на сложности в реализации этой идеи. Офлайн-модель продаж «народных облигаций» предусматривает возможность их досрочного погашения у агента размещения (Сбербанк, ВТБ, в перспективе — Почта-банк и Промсвязьбанк) и возврат стоимости номинала за вычетом комиссии. Модель дистрибуции через «Маркетплейс» прямая: агента в схеме нет, продажи осуществляются через витрины (агрегаторы) финансовых товаров. Вопрос архитектуры решения уточняется, сообщили в ЦБ и Минфине.

«Представьте, заходите на сайт Минфина, а там кнопочка появилась «Купить», и никуда ходить не нужно, и можно тут же купить напрямую ОФЗ у Минфина», - Елена Чайковская, советник первого зампреда ЦБ, 25 января 2019 года



Фактически витриной в планируемой схеме становится Минфин. По информации "Ъ", разрабатывается механизм обратного выкупа «народных облигаций» по двум схемам. Первая — дискретная — предполагает определенную периодичность выкупов (раз в неделю). Реализовать ее проще, однако потребитель лишится возможности продать бумаги в любой удобный момент. Вторая связана с участием организации-посредника, которая будет выкупать ОФЗ-н и брать на себя кредитный риск в течение тех нескольких дней, когда она будет их хранить у себя до продажи Минфином. Как сообщил "Ъ" источник, знакомый с ситуацией, сейчас ведутся переговоры с двумя организациями, которые могли бы исполнять эту функцию. По данным "Ъ", одной из них является Национальный клиринговый центр.

Кроме того, отмечает собеседник "Ъ", идут работы по обеспечению безопасности работы всей платформы. «Участники процесса отдают себе отчет, что появится множество фальшивых сайтов-зеркал, маскирующихся под сайт Минфина, на котором будут предлагать якобы приобрести ОФЗ-н»,— говорит он. Планируется реализация широкого спектра мер защиты: от специальных сертификатов подлинности страниц в интернете до маркировки ЦБ.

Минфин в течение 2018 года предлагал разные меры для увеличения оставлявшего желать лучшего спроса на ОФЗ-н. «Для министерства успешным размещением можно назвать только то, что состоялось в июле, потом были только неудачные попытки и перерывы»,— напоминает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, такая ситуация была обусловлена переполохом на рынке из-за санкций и, как следствие, значительным снижением доходностей: с конца прошлого года доходности коротких бумаг снижались более чем на 15 базисных пунктов (б. п.), среднесрочных — на 25 б. п. и выше, длинных — до 40 б. п.

В целях расширения географии продаж ОФЗ-н и обеспечения охвата более широкого круга инвесторов планируется прежде всего расширить продажи ОФЗ-н в рамках филиальных сетей банков-агентов на существенно большее число отделений, а также увеличить число самих банков-агентов, сообщили в пресс-службе Минфина. В числе других обсуждаемых ранее мероприятий — отказ от банковских комиссий при продажах за счет субсидирования со стороны ведомства и разрешение вторичного оборота ОФЗ-н на внебиржевом рынке и использования их в качестве залога. Но пока ни одна из этих идей не реализована.

Мария САРЫЧЕВА

