04.02.2019 10:50 305

Предложение об ограничении комиссий, которые торговые точки платят банкам за прием карт, не нашло поддержки у Минпромторга. Там сочли, что международный опыт регулирования таких комиссий является негативным: ритейлеры будут больше зарабатывать, но не снизят цены на товары и услуги, а банки компенсируют упущенный доход за счет клиентов, лишив их бонусов. Поэтому вмешательство государства в данный вопрос нецелесообразно, решили в Минпромторге. Впрочем, у ритейлеров, которых не поддержало ни одно из профильных ведомств, есть возможность перейти на альтернативные способы приема безналичных платежей, указывают эксперты.

"Ъ" удалось ознакомиться с письмом замминистра Минпромторга Виктора Евтухова Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В нем министерство выступило против идеи ограничения комиссий, взимаемых банками с ритейлеров при оплате картами. Как следует из письма, последствия государственного регулирования цен на услуги эквайринга «неоднозначны», о чем свидетельствует «международный опыт». В частности, следствием такого регулирования может стать рост цен на банковское обслуживание для населения. Сейчас получаемые от ритейлеров комиссии банки нередко тратят на программы лояльности, предоставляя при расчетах картой бонусы или кешбэк. В случае ограничения комиссий есть риск сокращения таких программ. При этом неочевидно, что ритейл снизит для потребителей цены на свои товары и услуги, отмечается в письме. Какой именно международный опыт изучало министерство, в письме не указано. В пресс-службе Минпромторга на запрос "Ъ" не ответили.

В декабре 2016 года ритейлеры вступили в борьбу за ограничение комиссий на эквайринг по аналогии с иностранным опытом — Евросоюза и США. Несколько лет назад в этих странах, как и сейчас в России, размер interchange fee (взаимообменная комиссия, которая делится между банком-эквайером, эмитентом и платежной системой) никак не был ограничен. Сейчас же в ЕС эта комиссия составляет 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт максимум (в России в среднем примерно 1,5%). В декабре 2018 года вице-премьер Дмитрий Козак поручил ЦБ, Минфину, ФАС и бизнесу проработать до 1 февраля предложения о снижении комиссии за эквайринг. ЦБ и ФАС уже выразили скептическое отношение к регулированию комиссий (см. "Ъ" от 21 декабря 2018 года ). Как следует из письма, в Минпромторге также пришли к мнению, что бизнес должен сам договариваться с банками и платежными системами о снижении комиссий.

По мнению банкиров, такой подход более чем оправдан. «Размер комиссии обсуждается со всеми участниками и определяется во многом масштабом бизнеса конкретного ритейлера»,— отмечает руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. По его словам, в среднем комиссия, которую уплачивает торговая точка, варьируется от 0,6% до 1,8% от объема безналичных платежей. Текущая ситуация в эквайринге позволяет банкам предоставлять «максимально выгодные условия компаниям» в зависимости от их оборота, доли рынка и географии, считает директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. Кроме того, большинство крупных и средних ритейлеров уже договорились с банками о комиссиях, которые иногда установлены на уровне даже ниже себестоимости, добавляет руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов.

Ритейлеры, которым приходится договариваться с банкирами, официально позицию Минпромторга не комментируют. Однако в неофициальной беседе они отмечают, что банки не склонны расставаться с доходом.

Более того, представитель одной из крупных непродовольственных сетей отметил, что стоимость приема безналичных платежей и большое количество премиальных карт оказывают все более заметное влияние на розницу. «По сути, банки перекладывают на потребителей содержание таких карт без их согласия,— говорит собеседник "Ъ".— Установление порога тарификации может сделать систему более прозрачной, даст возможности для роста безналичных платежей в малом и среднем бизнесе».

В России, в отличие от ЕС и США, бизнес обязан принимать карты по крайней мере определенного вида. По закону «О национальной платежной системе» с 1 октября 2017 года компании с выручкой от 40 млн руб. должны обеспечить возможность расчетов картами «Мир». Поэтому, по мнению председателя правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, государство должно снизить комиссию при расчетах хотя бы по картам «Мир» либо отменить обязанность их принимать. «В Китае использование банковских карт уже является анахронизмом, там распространены платежи с помощью WeChat и QR-кодов, при которых не используется банковская карта, соответственно, отсутствует interchange fee»,— указывает госпожа Обаева. В России ЦБ запускает систему быстрых платежей, которая также позволит принимать платежи с помощью QR-кодов. «Если участники платежного рынка не изменят свою политику, то торговые сети перейдут на использование QR-кодов и иные альтернативные способы безналичных расчетов»,— предупреждает Алма Обаева.

Виталий СОЛДАТСКИХ, Никита ЩУРЕНКОВ