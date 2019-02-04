04.02.2019 11:00 238

Рубль немного дешевеет против доллара и подрастает в паре с евро, отражая в кросс-курсах динамику главной валютной пары, при этом на его стороне нефть вблизи двухнедельных максимумов, против — интервенции ЦБ и текущее умеренное укрепление доллара США против валют ЕМ-сегмента.

К 10.35 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,57, и рубль дешевеет на шесть копеек.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи уровня 75,01, и здесь рубль набирает семь копеек.

Пара евро/доллар сейчас вблизи отметки $1,1440, дешевея на 0,1 процента.

Сырьевые и развивающиеся валюты сегодня утром показывают в основном отрицательную динамику против доллара США.

Доллар в плюсе благодаря превысившим прогнозы данным о занятости и производственной активности в США, однако осторожный прогноз ФРС относительно денежно-кредитной политики и низкая активность торгов в Азии ограничивают укрепление американской валюты.

Нефть марки Brent дорожает на четверть процента и сейчас оценивается в $62,91 за баррель, что близко от двухнедельного максимума $62,97.

Фьючерсы на нефть удерживаются вблизи локальных пиков, достигнутых на фоне сокращения добычи во главе с ОПЕК и санкций США против Венесуэлы.

В фокусе внимания пятничное заседания Банка России, который, согласно опросу Рейтер, скорее всего, сохранит текущий уровень ключевой ставки 7,75 процента годовых.

"На этой неделе состоятся заседания центробанков 15 стран, в том числе и РФ, и ни в одном из случаев рынки не ожидают повышения ключевых ставок", — напомнил Дмитрий Долгин из банка ИНГ Евразия.

При этом он видит вероятность повышения ставки на мартовском заседания ЦБ, если регулятор в сопроводительном послании подтвердит обеспокоенность высокими инфляционными ожиданиями и рисками ухудшения внешней конъюнктуры, в том числе по внешнеполитическим причинам.

Во вторник же российский Минфин должен обнародовать объем средств, выделяемых ведомством на покупку валюты в рамках бюджетного правила на февраль.

Опрошенные Рейтер аналитики ожидают его на уровне 240 миллиардов рублей, а всего вместе с отложенными интервенциями Центробанк может купить валюту с 7 февраля по 6 марта почти на триста миллиардов рублей (порядка $4,5 миллиарда).

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ