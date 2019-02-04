04.02.2019 11:30 315

В рамках борьбы с недобросовестными практиками на рынке кредитно-потребительских кооперативов (КПК) ЦБ будет публиковать предписания о приостановлении их деятельности на своем сайте. Регулятор рассчитывает, что это поможет минимизировать ситуации невозврата пайщикам их вкладов и привлечения новых денежных средств при наличии запрета. Однако эксперты сомневаются в эффективности предложенного механизма.

О том, что ЦБ планирует публично размещать информацию по вынесенным кредитным кооперативам предписаниям о приостановлении деятельности, рассказали "Ъ" участники рынка. В соответствии с законом «О кредитной кооперации» при выявлении нарушений требований законодательства или нормативных актов ЦБ и воспрепятствовании проведению проверки регулятор вправе предписанием запретить КПК осуществлять привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов до устранения нарушений. В случае неустранения нарушений регулятор может ввести в КПК временную администрацию и инициировать процедуру банкротства. В ЦБ "Ъ" подтвердили, что в ближайшее время планируют начать публиковать на своем сайте информацию по вынесенным КПК предписаниям.

Таким образом регулятор пытается пресечь практику невозврата кооперативами пайщикам внесенных средств под предлогом запрета со стороны ЦБ, а также привлечение новых пайщиков и вкладов от них, несмотря на ограничение. «Также будет публиковаться информация об исполнении предписаний и снятии их с контроля,— уточнили в ЦБ.— В выдаваемых предписаниях предусмотрены рекомендации для кооперативов информировать пайщиков в местах оказания услуг о выдаче данных предписаний». При этом в ЦБ обратили внимание, что наличие предписания не может препятствовать выплате денежных средств членам по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Участники рынка отмечают, что доступность информации о наличии предписания пойдет на пользу потребителям. «Зачастую сотрудники КПК преднамеренно вводят пайщиков в заблуждение относительно запрета на выдачу займов, затягивая срок возврата сбережений,— говорит председатель совета Союза СРО НОКК Александр Норов,— при этом параллельно пытаясь создать кооператив с похожим названием для привлечения новых пайщиков или придумывая другие недобросовестные схемы». По его мнению, осведомленность пайщика о трудностях в КПК подвигнет его сотрудников не отмалчиваться, а общаться с ними и совместно решать проблему. «Наличие подобной информации на сайте ЦБ может помочь потенциальным пайщикам перед внесением денег понять, действующий ли это кооператив и насколько он добросовестно работает,— добавляет гендиректор "Лиги кредитных союзов" Татьяна Ивашкина.— А действующие члены КПК, если кооператив отказывается возвращать им средства, смогут подтвердить наличие предписания и при необходимости обратиться в СРО для контроля правомерности подобных действий».

Однако сайт ЦБ не самое удачное место для размещения таких данных, поскольку его посещают и умеют им пользоваться далеко не все граждане. «Эффективность данной меры с точки зрения защиты пайщиков представляется сомнительной,— считает заместитель руководителя практики имущественных отношений "Амулекс" Галина Гамбург.— Недобросовестные КПК не заинтересованы уведомлять своего члена о наличии предписания, несмотря на рекомендации регулятора». По словам партнера компании НАФКО Ирины Мостовой, рекомендации регулятора относительно информирования своих членов о наличии выданного предписания могут быть проигнорированы КПК. Кроме того, добавляет партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, к моменту, когда ЦБ начинает выносить предписания, обычно в кооперативе денег уже нет и существующим вкладчикам рассчитывать практически не на что.

Светлана САМУСЕВА