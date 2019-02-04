О судьбах рубля не утихают споры. Одни эксперты призывают к полному отказу от использования резервных валют в пользу рубля, ссылаясь на необходимость минимизации вероятных потерь от санкций. Другие считают усиление роли рубля желательным. По мнению сторонников, сильный рубль необходим как в интересах экономических субъектов (например, для снижения барьеров включения во внешнеэкономическую деятельность), так и для решения макроэкономических задач. Третьи же справедливо указывают на системные риски, с которыми связано более активное вовлечение российской валюты в трансграничный оборот.

Так есть ли у рубля интернациональное будущее?

Как стать мировой валютой

В международной практике предпочтение отдается тем валютам, операции с которыми (включая долгосрочное владение) позволяют бизнесу и государствам минимизировать издержки и риски. Однако шансы на реальную интернационализацию имеют лишь немногие денежные единицы, отвечающие следующим критериям.

- Доступность и распространенность валюты. Имеется в виду размер и открытость экономики, где она используется, объемы, структура и разветвленность торговых и финансово-инвестиционных потоков.

- Макроэкономическая стабильность, то есть устойчивость экономического развития, умеренная инфляция, низкая волатильность процентных ставок и обменного курса.

- Качество регулирования. Это прозрачность и предсказуемость денежно-кредитной политики, плавающий курс валюты, либерализация торговых и капитальных операций.

- Уровень развития финансовых рынков, включая денежный, фондовый и рынок государственных ценных бумаг, а также срочных контрактов и иных производных финансовых инструментов, надежность рыночной инфраструктуры и институтов финансового посредничества и пр.

- Геополитическое влияние государства-эмитента.

То есть для интернационализации валют существуют как объективные, так и регуляторные предпосылки. Одна группа факторов задает потенциальную рамку для международного использования той или иной денежной единицы, вторая играет стимулирующую или, напротив, ограничивающую роль в реализации ее потенциала. Помимо всего прочего, существует немалая инерция – утверждение какой-либо валюты в качестве резервной требует длительного времени и/или серьезного шока для устойчивого изменения предпочтений.

Перспективы рубля

Если анализировать профиль привлекательности рубля, то видно, что и для него одновременно существуют факторы в поддержку интернационализации и ограничения, препятствующие его влиянию. Поддерживающие факторы — это размер российской экономики, значительные объемы экспорта, разветвленные связи с соседними государствами, переход к таргетированию инфляции и ее стабилизация. Ограничения — это сырьевая зависимость, богатая история дефолтов и валютных кризисов, деградация и падение ликвидности национальных финансовых рынков, а также действие режима санкций и сокращение зоны геополитического влияния за последние годы.

С учетом всех перечисленных обстоятельств, расчетная роль рубля не представляется малой. Согласно данным Банка России , по итогам III квартала 2018 г. доля рубля в совокупных трансграничных операциях физических лиц находилась на максимумах последних лет и составляла 20,1% (для поступлений) и 22,9% (для перечисленных средств) соответственно. Доля рубля в поступлениях и перечислениях по внешнеторговым договорам в первой половине 2018 г. была также высока (13,1% и 30,2% соответственно), хотя и демонстрирует тенденцию к снижению.

По-видимому, было бы наивно в среднесрочной перспективе рассчитывать, что рубль сможет заместить ведущие мировые резервные валюты в значимых масштабах. Рубль способен конкурировать на глобальном уровне только с денежными единицами сопоставимого качества. Но здесь он будет проигрывать конкуренцию не только китайскому юаню (неудивительно, что соглашение о расчетах в национальных валютах с КНР пока осталось неподписанным), но и другим национальным валютам, за которыми стоят экономики с опережающими среднемировые темпами роста и активно развивающимися финансовыми рынками.

Вопрос о будущей роли национальной валюты должен рассматриваться не в нормативном ключе, а в тесной увязке с состоянием российской экономики, ее реальным местом в глобальном хозяйстве, перспективами развития внешнеэкономических связей, а также структурой и динамикой внешнего спроса на российскую валюту. Попытки административного давления на российских и иностранных хозяйствующих субъектов с целью перехода на рублевые расчеты в отрыве от фундаментальных факторов будут не просто бесплодными, но и контрпродуктивными.

Это вовсе не означает, что политика дедолларизации или интернационализации рубля не имеет смысла. Но она должна заключаться не в кавалерийских наскоках на бизнес, а в обеспечении устойчивого роста и диверсификации отечественной экономики, повышении качества и предсказуемости экономической политики, срочной разработке и осуществлении стратегии опережающего развития национальных финансовых рынков, решительном отказе от изоляционистских тенденций, а также развитии платежной и рыночной инфраструктуры и либерализации внешнеторговых операций и валютного контроля. Если такая политика будет реализована, то доля международных рублевых расчетов может явиться одним из надежных индикаторов ее эффективности.

Олег БУКЛЕМИШЕВ, Forbes Contributor, Юрий ДАНИЛОВ, Forbes Contributor

