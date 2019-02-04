04.02.2019 13:30 287

Как стало известно "Ъ", наблюдательный совет ВЭБ.РФ под председательством Дмитрия Медведева рассмотрит возможность выделения нового финансирования заводу микроэлектроники «Ангстрем-Т». Предприятию, ранее принадлежавшему экс-министру связи Леониду Рейману и недавно перешедшему под контроль ВЭБ.РФ за долги, требуется около 3 млрд руб., чтобы продолжить операционную деятельность. В противном случае завод предлагается законсервировать, чтобы избежать техногенных рисков для Московской области.

Заседание наблюдательного совета ВЭБ.РФ, на котором будут обсуждать ситуацию вокруг «дочки» госкорпорации — компании «Ангстрем-Т», должно пройти 4 февраля, сообщили "Ъ" два собеседника. В пресс-службе возглавляющего набсовет премьера Дмитрия Медведева отказались комментировать график заседаний.

ВЭБ.РФ стал единственным акционером предприятия «Ангстрем-Т», ранее принадлежавшего экс-министру связи Леониду Рейману, в конце декабря 2018 года. Еще в 2008 году компания взяла у ВЭБа кредит на €815 млн на покупку оборудования и строительство завода по производству микросхем, но не смогла погасить долги перед госкорпорацией и другими кредиторами. Одной из причин назывались санкционные ограничения США, под которые предприятие попало в 2016 году. В 2018 году было решено конвертировать долг перед ВЭБом в уставный капитал, после чего госкорпорация купила все акции «Ангстрем-Т» за 1 руб., говорит собеседник "Ъ". Леонид Рейман при этом остался председателем совета директоров компании. В январе было подано заявление о банкротстве «Ангстрем-Т» — как говорили в ВЭБе, с целью «финансового оздоровления актива».

Сейчас «Ангстрем-Т» снова нужно финансирование — 3 млрд руб. на 2019 год, из которых 644 млн руб. необходимо уже в первом квартале, говорит один из собеседников "Ъ". В конце 2018 года правление ВЭБ.РФ определилось с условиями финансирования проекта на сумму не более 3,4 млрд руб., именно этот вопрос и должны обсудить на набсовете, уточняет собеседник. Половину этой суммы госкорпорация готова выдать в качестве кредита на операционную деятельность в этом году: лимит составит 1,7 млрд руб., процентная ставка — 0,01% годовых, а погасить кредит нужно к 2028 году. Кроме того, в ходе проходящей процедуры банкротства ВЭБ.РФ готов выкупить задолженности «Ангстрем-Т» у ключевых кредиторов предприятия — также на сумму не более 1,7 млрд руб. Однако госкорпорации нужны гарантии, что вложенные деньги будут возвращены: ими в ВЭБ.РФ видят субсидию из федерального бюджета. Если же к 1 марта правительство не предоставит такую гарантию, госкорпорация готова законсервировать предприятие, говорит собеседник "Ъ".

На консервацию завода потребуется до полутора месяцев и до 160 млн руб., она предусматривает сохранение 50 сотрудников (ранее численность сотрудников превышала 1 тыс. человек, актуальные данные в компании не раскрывают) и расходы в размере 21 млн руб. в месяц на сохранность завода. Последующая реконсервация, по предварительным расчетам, потребует одного года и 3 млрд руб. Консервация должна стать способом избежать аварий на производстве: так, в середине января предприятие уже предупреждало ВЭБ.РФ о том, что из-за отсутствия денег может произойти аварийная остановка завода. Это могло бы повлечь загрязнение Зеленограда, в котором находится производство, а также Московской области опасными газами, которые использует завод, причем после аварии восстановить его работу было бы уже невозможно, утверждает собеседник "Ъ".

Сейчас завод работает в штатном режиме, идут отгрузки продукции, постоянно проходят переговоры с партнерами и потенциальными потребителями, сообщили "Ъ" в пресс-службе «Ангстрем-Т», отметив, что совет директоров компании утвердил бюджет на 2019 год. В ВЭБ.РФ от комментариев отказались.

По данным одного из собеседников "Ъ", в будущем ВЭБ.РФ готов продать актив инвесторам, а если желающих не будет, передать его государству в обмен на компенсацию убытков. Источник, знакомый с ходом обсуждения, говорит, что основной вариант сейчас — передача «Ангстрем-Т» государству, а от него — профильному инвестору, подтверждая, что ВЭБ.РФ при этом рассчитывает на компенсацию своих затрат. Возможную консервацию предприятия он называет «пессимистичным сценарием», который лишь формально упоминается «в протоколах некоторых совещаний».

Кристина ЖУКОВА, Денис СКОРОБОГАТЬКО, Владислав НОВЫЙ