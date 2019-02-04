04.02.2019 17:30 347

2018 год оказался для многих инвесторов годом разочарований. Согласно статистике от Deutche Bank, 93% активов в 2018 году показали отрицательную доходность. В цене упало все — от акций до самых надежных облигаций. Даже золото, которое обычно является защитным активом при коррекциях, показало в 2018 году отрицательную доходность — 1,94%.

Как здорово все начиналось

Вернемся на год назад. В отличие от 2018 года, 2017 был шикарным для большинства рынков акций. Инвесторы в акции получили значительные прибыли на всех основных региональных рынках. Даже рынки акций развитых стран показали вдохновляющую доходность более 20%.

Фонд широкого рынка акций США в 2017 вырос на 19,02%. Рынки акций развитых стран Европы и Азии взмыли на 23,38% и 25,45% соответственно, индекс акций развивающихся рынков выстрелил на 34,59%, фонд глобальных акций сектора недвижимости показал умеренную доходность в 3,37%. Рынки облигаций были менее успешны, их цены снизились в пределах 1%, только облигации развивающихся стран показали рост на 5,33%. И как следствие, даже те, кто сомневался и не решался инвестировать, получили опровержение своих страхов, и жадность взяла верх.

Если взять классический модельный портфель с пропорциями 60% акции и 40% облигации, то его доходность в 2017 году без учетов дивидендов составила бы 12,67% в долларах США. Дивиденды за 2017 год в таком портфеле добавили бы еще порядка 3%, и общая доходность увеличилась бы до 15,5%.

Но на следующий год инвесторов ждало разочарование — убытки, выраженные в двузначных цифрах.

Итоги 2018

Фонд, повторяющий индекс широкого рынка акций США, за 2018 год упал на 7,01%. Рынки акций развитых стран Европы и Азии снизились на 17,80% и 16,83% соответственно. Индекс акций развивающихся рынков потерял 17,11%. Фонд глобальных акций сектора недвижимости упал на 10,23%. На рынках облигаций цены на все категории бумаг тоже снизились. Даже самые надежные бонды — краткосрочные облигации США закрыли 2018 год с отрицательной доходностью в минус 0,27%. Больше всех пострадали облигации развивающихся стран. Итоги года по ним — минус 10,5%. Высокодоходные корпоративные облигации ушли в минуc на 5,5%. Корпоративные облигации инвестиционного рейтинга также показали небольшие убытки в 1,72%.

Как видно из таблицы сравнительных доходностей основных активов по годам в 2018 году, цены упали на все.

Как можно увидеть, наличие облигаций защитило портфель в целом от более глубокого падения стоимости, сопоставимого с потерями на рынках акций. Это отличный ответ на вопрос «Для чего нужны облигации в инвестиционном портфеле?». Ответ очевиден: для защиты в периоды падения рынков.

Для примера модельный портфель, состоящий из 25% акций и 75% облигаций, в 2018 году показал бы убыток в минус 4,87%. Наличие большой доли облигаций позволило в два раза сократить снижение стоимости. А полученные дивиденды сократили бы убытки до минус 1,99%.

Вернемся к классическому умеренному портфелю из 60% акции и 40% облигаций. За два прошедших года мы имеем следующие результаты: плюс 12,67% за 2017 и минус 9,1% за 2018. Или 2,41% за два года, что соответствует 1,2% годовых. Так как у каждого своя точка отсчета начала инвестиций, то фактические убытки тех, кто инвестировал в середине 2017 или даже июле-сентябре 2018 года, когда рынки были на своих исторических максимумах, могут быть гораздо больше.

Такую доходность можно было бы получить положив деньги на депозит в крупном банке. Или купив двухлетние гособлигации США. При этом тело капитала не подвергалось бы риску почти десятипроцентного снижения.

Периоды кризисов и снижения рынков — это отличное время для того, чтобы проверить риск-профиль на практике. Готовы ли вы психологически принимать такие ежегодные колебания вашего портфеля? Отличается ли предполагаемое отношение к убыткам от фактического? Если вы понимаете, что снижение стоимости даже на 10% заставляет вас не спать ночами, то сейчас самое время для пересмотра своей инвестиционной стратегии и риск-профиля.

Почему именно сейчас?

Начало 2019 года выдалось для большинства активов достаточно хорошим. Широкий рынок акций США вырос на 8,7%, рынки акций развитых стран Европы и Азии — на 6,8%. Глобальный фонд акций сектора недвижимости прибавил 10,89%. Акции развивающихся стран выросли с начала года на 8,85%. Даже рынки облигаций восстановились. Высокодоходный сегмент вырос на 3,3%, облигации развивающихся стран — на 4,5%. Модельный портфель 60% акции /40% облигации вырос бы с начала года на 5,69%. При этом, более консервативный модельный портфель 25% акции / 75% облигации показал бы с начал года доходность в 3,08%. Таким образом, если приступать к существенному изменению инвестиционной стратегии именно сейчас, то фиксация убытков будет менее болезненной.

Если ситуация на рынках в 2018 году испугала вас, то пора пересмотреть свои инвестиции и уменьшить риски вложений. Например, от структуры портфеля 60/40, перейти к 25/75 или к любой другой приемлемой для вас пропорции. При этом переход должен быть осмысленным и соответствовать вашим целям, приоритетам и временным горизонтам.

Необходимо будет просчитать и принять для себя ответы на следующие вопросы:

Будут ли ваши цели достижимы при снижении потенциальной доходности инвестиций? На тех же суммах инвестирования ожидаемый результат через 10-15 лет будет гораздо ниже. Сможете ли вы инвестировать бОльшие суммы, чтобы не отклоняться от запланированных целей? Ведь для того чтобы рассчитывать на аналогичный результат придется вкладывать больше. Готовы ли вы отказываться от каких-либо целей или понижать их приоритеты в обмен на уменьшение волатильности портфеля? Можете ли вы все-таки принять такие колебания стоимости своего портфеля в обмен на долгосрочное увеличение капитала, благо ваши временные горизонты это позволяют?

И только после этого можно будет предпринимать действия по внесению изменений в вашу инвестиционную стратегию.

Борис КОЖУХОВСКИЙ, Forbes Contributor

