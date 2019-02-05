05.02.2019 08:40 175

Новые неналоговые платежи для бизнеса предлагают устанавливать только на уровне законов или актов правительства. Минфин принял принципиальное решение, сообщила «Известиям» директор департамента доходов министерства Елена Лебединская. Это означает, что ведомства по отдельности, особенно в регионах, больше не смогут вводить новые сборы по своему усмотрению, тем самым увеличивая фискальную нагрузку на предпринимателей. Консолидация неналоговых платежей позволит бизнесу лучше прогнозировать свои расходы, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Только через закон

Минфин выступает с инициативой разрешить устанавливать новые неналоговые платежи, а также вносить коррективы в уже существующие только через отдельные законы в рамках работы по систематизации таких сборов. Об этом «Известиям» рассказала директор департамента доходов министерства. На данный момент различные платежи для предпринимателей могут устанавливать ведомства, в том числе региональные, своими нормативными документами.

— Ключевая цель этого— обеспечить прозрачные и предсказуемые условия ведения бизнеса и не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей, — заявила Елена Лебединская.

Сейчас обязательные для бизнеса неналоговые сборы появляются и меняются стихийно, отметила руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. В качестве примеров таких платежей в Минфине привели сбор за проведение госэкспертизы проектной документации по изучению недр, стоимость которой определена приказом Минприроды осенью 2016-го. В 1999 году Минсельхоз установил платеж за проведение сортового и семенного контроля.

Бизнесу, особенно не крупному, сложно отслеживать изменения по всему массиву документов, выпускаемых ведомствами и госучреждениями, добавила Александра Суслина. Эксперт считает, что это тормозит рост, доходность и качество среднесрочных инвестпроектов. Закрепление неналоговых платежей на стратегическом уровне — законов и актов правительства — должно будет повысить их прозрачность и прогнозируемость.

Шестеро из ларца

Минфин ведет работу по консолидации неналоговых сборов уже несколько лет. Изначально планировалось создать для них отдельный рамочный закон, однако реализовать эту инициативу не удалось, «так как платежей очень много и они совершенно разные», отметила Елена Лебединская. Сейчас в правительстве стратегически уже определились с будущим неналоговых сборов. Некоторые из них, близкие по своей природе к налогам, будут включены в НК. В частности, речь идет об экологическом и курортном сборах, обязательных отчислениях операторов связи, рассказала она.

Ранее представители бизнеса выступали против включения в НК неналоговых сборов. Дело в том, что если их внесут в кодекс, то на них распространится и ответственность, которая им подразумевается. В том числе уголовная.

Остальные платежи сгруппированы в шесть однородных категорий. В первую входят сборы за включение в госреестры и получение из них сведений. Во вторую — платежи за услуги, которые могут быть получены на конкурентном рынке. В третью — за услуги госорганизаций-монополистов. В четвертую — компенсации, например за вред водным объектам или лесам. В пятую — сборы за обязательные экспертизы, аудит, испытания, которые осуществляют исключительно госорганы и учреждения. В шестую — за услуги обязательного контроля (обследования, мониторинги и т.д.). По каждой из этих групп «ведется детальная работа», отметила Елена Лебединская.

Цена вопроса

От уплаты сборов, которые планируется включить в Налоговый кодекс, бюджет получает 300 млрд рублей, оценивала ранее Елена Лебединская. Остальные платежи, по ее словам, составляют значительно меньшую сумму. При общей налоговой нагрузке в 31% ее неналоговая часть в 2017 году составила 0,79%, оценивал Минфин в Основных направлениях бюджетной политики на 2019–2021 годы. Закрепление ее на таком уровне — одна из мер одобренного правительством плана ускорения инвестиций Минэкономразвития.

Неналоговые платежи, являющиеся обязательными к уплате бизнесом, должны быть жестко зафиксированы в законодательстве, согласен президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Особенно это актуально для аграрных предприятий, которые несут существенную нагрузку за обязательные услуги проверки и сертифицирования своей продукции.

Впрочем, представители бизнеса считают, что проблема с систематизацией неналоговых платежей несколько переоценена. Одним из основных видов таких сборов для коммерческой организации являются лицензионные, говорит совладелец промышленной компании «Би Питрон» Вадим Кокотков. В масштабах совокупных расходов предприятия с оборотом в несколько сотен миллионов рублей эта нагрузка не является существенной.

Неналоговые платежи действительно не оказывают критического влияния на развитие бизнеса, согласен совладелец НПК «Механобр-техника» Леонид Вайсберг. По его словам, в себестоимости продукции их общий объем занимает не более 1–1,5%. Однако для компаний с меньшим оборотом даже такая экономия будет значительной.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

