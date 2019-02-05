05.02.2019 09:00 234

В январе 2019 года впервые в России доля безналичной оплаты покупок выросла до 50%, выяснил один из крупнейших операторов контрольно-кассовой техники «Такском» на основе анализа 11 млрд чеков. Еще в 2017 году «пластиком» предпочитали расплачиваться 40% россиян, к декабрю 2018-го их доля увеличилась до 46%. При этом количество карт в прошлом году, наоборот, несколько снизилось. А значит, повысилась именно интенсивность их использования. Это свидетельствует об обелении экономики и снижении на рынке предложений по нелегальному обналичиванию денег. Однако до 35% субъектов экономики в ближайшие годы сохранят связь с оборотом бумажных денег — это малый бизнес, рестораны и розничная торговля, полагают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Лучшая половина

Половина россиян предпочитает оплачивать покупки банковской картой, показало исследование «Такском» (есть в распоряжении «Известий»). Анализ проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, всего было проверено 11 млрд чеков. Карточные трансакции впервые догнали по популярности оплату наличными. В 2017 году «пластиком» предпочитали пользоваться 40% граждан, в 2018-м — 46%, а в январе 2019-го два основных способа оплаты поделили рынок пополам.

Больше всего «пластик» для покупок используют в Москве, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге, Перми, Казани и Красноярске, выяснили в «Такском». А сильнее всех к наличному обороту привязаны Тольятти, Саратов, Нижний Новгород и Волгоград — здесь этот способ остается доминирующим. По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще платить картами за бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания. Наибольший прирост (с 52 до 54%) произошел в сфере услуг и гостеприимства.

При этом количество в России пластиковых карт за 2018 год даже немного снизилось, отметил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По данным Центробанка, на 1 января 2018 года их было 271,7 млн штук, а на 1 октября (регулятор пока не опубликовал более свежие данные) — 270,7 млн. Очевидно, что основным драйвером роста популярности безналичной оплаты стала интенсивность использования «пластика», а не рост доли получаемых на карты зарплат, как это было в последние 10 лет, пояснил Тимур Нигматуллин.

Белее белого

Такой тренд свидетельствует об обелении экономики, отметил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. А легальный бизнес работает еще более прозрачно, при этом снижается объем предложения денег для серых схем по обналичиванию, добавил он. Кроме того, снижаются трансакционные издержки — ведь наличность нужно транспортировать и хранить.

Вопросу увеличения доли платежей картами в России долгое время уделялось особое внимание. С 2013 года в правительстве обсуждается идея ограничить платежи наличными сначала суммой 600 тыс. рублей, а затем 300 тыс. рублей. К инициативе возвращались в 2015 и 2017 годах. Она рассматривалась как один из способов борьбы с теневой экономикой. Одним из препятствий была названа невозможность производить безналичные платежи в отдаленных районах. Однако сейчас на торговые точки, оборудованные эквайрингом, приходится 95% всего оборота товаров и услуг, добавил Тимур Нигматуллин. Процесс перехода на безналичные платежи ускорился благодаря развитию технологий, а также росту удобства и для потребителей, и для банков, и для продавцов, пояснил Антон Табах.

Популярность безналичной оплаты продолжит расти во многом благодаря запуску системы быстрых платежей Центробанка. По мнению Тимура Нигматуллина, на этом фоне доля «пластика» в торговом обороте будет увеличиваться на 5–10 п.п. в год. Пилот был запущен в конце января, пока в него входят 12 банков, но их число будет расти.

В пресс-службе регулятора не ответили на вопросы «Известий» о том, какой должна быть доля безналичных трансакций в экономике и как скажется на ней запуск системы быстрых платежей.

В ближайшие три года доля россиян, предпочитающих безналичную оплату, вырастет до 65–70%, согласен директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Однако остаются сферы экономики, где уход в безналичное обращение дается тяжело. По словам Антона Граборова, ярким примером являются рестораны, которые зачастую не принимают карты к оплате в пиковые часы — вечер пятницы или в выходные. С наличным оборотом тесно связаны также малый бизнес, строительство и розничная торговля. Поэтому, по мнению эксперта, при всем удобстве и выгодах безналичных платежей для населения доля наличной оплаты будет оставаться существенной и снизится не более чем до 30–35% на горизонте трех лет.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА

