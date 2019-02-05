05.02.2019 09:30 284

Центробанк готов рассмотреть инициативу по снижению эквайринга и интерчейнджа (комиссий при оплате картами), но только для социальных товаров и услуг, рассказали «Известиям» в регуляторе. Национальная система платежных карт предложила уменьшить интерчейндж в таких сферах, как медицина, образование, общественный транспорт и недвижимость, сообщили «Известиям» в компании. Торговые сети и вовсе выступали за законодательное ограничение подобных соборов, но их не поддержали ФАС, ЦБ, Минфин и Минпромторг. Впрочем, в банках уверены, что потенциал снижения этих комиссий исчерпан. Сейчас они могут составлять до 5% от суммы операции. Но даже если их уменьшат, это еще не означает, что товары подешевеют, полагают эксперты.

Сегмент имеет значение

Снижение комиссий финансовых организаций при оплате картами (так называемый эквайринг) и платежа, который банк-эквайер перечисляет выпустившему пластик (так называемый интерчейндж) можно рассматривать в отношении социальных продуктов и услуг, заявили «Известиям» в Банке России. Однако в регуляторе уверены, что подходить к этому решению нужно осторожно: доход от таких комиссий финансовые организации направляют в том числе на развитие программ лояльности и расширение платежной инфраструктуры (сеть банкоматов и терминалов), что в целом способствует росту безналичных операций. Кроме того, существует негативный зарубежный опыт регулирования интерчейнджа, предупредили в ЦБ.

— При этом мы считаем, что снижению общего уровня монопольного положения ряда игроков на рынке эквайринга будет способствовать развитие новых сервисов и услуг. В частности, система быстрых платежей, — заявили в Центробанке.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) идею назвали конструктивной и отметили, что изначально она принадлежит Национальной системе платежных карт (НСПК, выпускает карты «Мир»). В компании «Известиям» сообщили, что предложили снизить интерчейндж для банков в социальной сфере (аптеки, образование и тому подобное), в области транспортных услуг (поездки в общественном транспорте городского и пригородного сообщения), а также при крупных покупках (например, недвижимости или автотранспорта).

В ФАС «Известиям» сообщили, что работа по снижению комиссий за эквайринг ведется в рамках поручения вице-премьера Дмитрий Козака. Помимо службы, в рабочую группу входят ЦБ, Минфин и Минпромторг, а также представители торговых сетей и эксперты. В антимонопольном ведомстве заявили, что предложения о мерах, направленных на развитие сферы безналичных платежей в России, не предполагающих прямого ценового регулирования, будут прорабатываться в рамках «дорожной карты» по развитию конкуренции. Ранее ассоциации предложили законодательно ограничить размер торговой уступки, но ни одно ведомство идею не поддержало, пояснили в ФАС.

В пресс-службе Минфина «Известиям» рассказали, что направили в ФАС предложения проанализировать, как будет работать система быстрых платежей ЦБ и после этого вернуться к рассмотрению актуальности вопроса регулирования эквайринга. Там отмечают, что система станет альтернативой существующим эквайринговым услугам и за счет низкой тарифной политики будет способствовать уменьшению стоимости обслуживания безналичных платежей. Также в ведомстве добавили, что предложили дополнительно изучить вопрос формирования размера комиссии за эквайринг в торгово-сервисных предприятиях в зависимости от осуществляемого ими вида деятельности.

Оценивать, насколько действующие эквайринговые ставки адекватны и соответствуют ли они антимонопольным правилам, должны в ФАС, сообщили «Известиям» в Минпромторге. Представитель Дмитрия Козака оперативно не ответил на вопрос «Известий» об инициативе по снижению эквайринга на социально значимые товары и услуги.

Стремление к нулю

Как заявил «Известиям» председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков, это первый этап к приведению межбанковской комиссии по всем трансакциям к справедливым уровням в 0,2–0,3%. Сейчас они могут достигать 5% за транзакцию. В АКОРТ, в частности, входят такие ритейлеры, как «Азбука вкуса», «Ашан», «Лента», «О'кей», Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В их пресс-службах не ответили на вопросы «Известий» об отношении к данной инициативе.

Величина комиссий зависит от оборота по банковским картам, профиля деятельности компании, количества POS-терминалов, пояснили в пресс-службе банка «Возрождение». На практике такой тариф рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер интерчейнджа зависит от класса карты и категории торговой точки, рассказали в кредитной организации.

При этом для некоторых видов социально значимых товаров и услуг уже действуют пониженные тарифы, отметил руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. По его словам, комиссии от 0 до 1% действуют для всех типов карт в крупнейших продуктовых сетях, а также при оплате услуг ЖКХ, мобильной телефонии и в сетях заправок. Для налогов тариф вообще обнулен. Поэтому, по мнению Дениса Хренова, потенциал для снижения ставок уже исчерпан.

В MasterСard «Известиям» сообщили, что в отдельных социально-значимых категориях товаров и услуг уже используют сниженный интерчейндж. В Visa на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

Рынок эквайринга достаточно конкурентен, поэтому тарифы для ритейлеров стабильно снижаются, а объем транзакций растет благодаря программам лояльности банков, считает зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. Эквайринг выгоден для продавцов — например, благодаря безналичным расчетам снижаются затраты на инкассацию. Поэтому естественное рыночное уменьшение размеров комиссий будет эффективнее нормативного регулирования, которое в конечном итоге может привести к увеличению оборота бумажных денег, пояснил Алексей Панферов.

В Европе комиссии банков составляют 0,2–0,3%, в России они намного выше по целому ряду причин, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Например, из-за низкого уровня конкуренции между банками и недостаточного развития технологий. При этом изменение тарифа для социально значимых товаров, скорее всего, не приведет к снижению цен: сэкономленное пойдет в прибыль торговых сетей, констатировали эксперты.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА

