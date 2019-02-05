05.02.2019 09:50 424

Россияне в минувшем году стали жаловаться на коллекторов на треть чаще, чем в 2017-м, зафиксировали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Рост числа обращений связан во многом с активизацией «черных выбивателей долгов», объясняют эксперты. Они полагают, что решить проблему можно вводом дополнительных отличительных знаков для «белых» коллекторов а также повышением правовой грамотности заемщиков.

В 2018 году в ФССП поступило 22 тыс. обращений граждан относительно действий взыскателей долгов – на 33% больше, чем годом раньше, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Традиционно жалуются в первую очередь на навязчивость и грубость. Несмотря на то, что в госреестре за тот же год стало на треть больше легальных коллекторов, две трети жалоб касаются юрлиц, не включенных в него, — коллекторов «черных».

В судах рассмотрели 1,5 тыс. дел по «коллекторской» статье 14.57 КоАП («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). По 13 тыс. дел выписаны постановления о штрафах на общую сумму 60,6 млн рублей, добавили в пресс-службе ФССП.

Рост числа жалоб свидетельствует об активизации нелегальных коллекторов, полагает профессор Банковского института НИУ ВШЭ Алексей Саватюгин.

— Чем жестче регулируется легальная востребованная деятельность (закон о коллекторах действует уже два года. —– «Известия»), тем больше распространяется нелегальная. Закредитованность населения растет, а реальные располагаемые доходы — нет. Конечно, людям стало сложнее платить по кредитам.

Чаще прибегают к жесткому выбиванию долгов самостоятельно или с помощью «черных коллекторов» не банки, а микрофинансовые организации и кредитные кооперативы, говорит председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) жалобы граждан оценивают со скепсисом.



— Граждане действительно плохо знакомы с запутанным и неясным законом. Они не понимают, что такое взаимодействие с должником, сколько раз оно допустимо, даже думают, что коллектор не вправе приехать к ним по месту проживания. Основная масса обращений в ФССП — это попытка не заплатить по обязательствам, — считают в НАПКА.

На 1 декабря 2018 года долговая нагрузка на россиян достигла 14,5 млн рублей — за год показатель вырос на 24%, следует из данных Центрального банка.

Ранее заемщики сталкивались с тем, что долг (права на него) банк или МФО могли переуступить одной компании, та — другой, третьей, и в конечном итоге взыскивать задолженность приходило лицо, не имеющее отношения ни к финансовому рынку, ни к легальным коллекторам, отметили в пресс-службе ЦБ. Однако 28 января вступили в силу изменения в законе, по которым долг может быть продан только профессиональным кредиторам (банки, МФО), профессиональным взыскателям или лицам, которых укажет сам должник. Суд не вынесет решение об уплате долга нелегальному кредитору.



С тем, что активизация нелегальных взыскателей связана с ростом закредитованности, согласен Петр Шелищ.

— У граждан растет еще и просроченная задолженность, поэтому жалоб будет всё больше, а действия коллекторов ужесточатся, — уверен он.

Петр Шелищ предложил ввести для легальных коллекторов специальные отличительные знаки по аналогу жетонов у полицейских, при этом параллельно вести информационную кампанию по повышению правовой грамотности населения.

Анна ИВУШКИНА, Александра КРАСНОГОРОДСКАЯ