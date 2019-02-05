05.02.2019 10:10 400

В феврале не стоит ждать резкой смены трендов по сравнению с январем. Самым важным событием января для инвесторов стало изменение риторики ФРС США . Еще в конце прошлого года регулятор существенно смягчил свои прогнозы. Результатом стал всплеск аппетита глобальных инвесторов к риску и покупка ими активов на развивающихся рынках. Также на фоне ослабления американской валюты выросли цены на золото.

На российский рынок в начале года повлияли и другие факторы. Во-первых, после непрерывного трехмесячного падения в конце 2018 года стабилизировались цены на нефть и даже выросли по итогам месяца на 20%. Во-вторых, благоприятным образом развивалась ситуация на «рынке санкций»: новых не последовало, более того, разрешилась ситуация вокруг компаний Олега Дерипаски.

Столь благоприятное стечение обстоятельств поддержало российский рынок. Инвесторы начали скупать российский долг, словно абстрагируясь от санкционного риска, разгона инфляции и вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. В результате рублевый долговой рынок вернулся по доходности к уровню начала августа прошлого года — и это при том, что тогда цена на нефть марки Brent превышала $70 за баррель, а ключевая ставка ЦБ РФ была на 0,5 процентных пункта ниже.

Рынок акций тоже отличился. Индекс Мосбиржи в течение января несколько раз обновлял исторические максимумы, вырос более, чем на 5% и курс рубля по отношению к доллару, до 66,1 руб на конец месяца.

Основные риски

Главным фактором риска для рынков сейчас выступает возможность полного провала торговых переговоров между США и Китаем. Если это произойдет, темпы роста мировой экономики рискуют существенно замедлится. А в подобных случаях инвесторы обычно выводят деньги с развивающихся рынков, перекладываясь в долларовые активы. Впрочем, на сегодняшний день данный сценарий представляется не слишком вероятным.

Чего уже не скажешь об отношениях России и США в связи с взаимными обвинениями в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Последствия этого конфликта могут быть непредсказуемы. Может быть, вся история окажется лишь политической риторикой, главная цель которой — оказать давление на «партнера». А может быть, этот конфликт запустит новую гонку вооружений.

Несмотря на неопределенность, точно понятно одно: даже при благоприятной конъюнктуре на рынках энергоносителей и отсутствии политических потрясений, продолжения столь быстрого, как в январе, укрепления рубля ждать не стоит. Такому сценарию не даст реализоваться Банк России, который в середине января возобновил покупки валюты в Резервный фонд в интересах Минфина. По нашим оценкам, в феврале курс доллара будет находиться в диапазоне 65-67 руб. за доллар.

Рынок облигаций

Рынок обязательств Минфина РФ в прошлом году понес значительно более ощутимые ценовые потери, чем облигации отечественных банковских и корпоративных заемщиков. Например, доходность наиболее ликвидного выпуска ОФЗ серии 26207 (с погашением в феврале 2027 г.) сейчас составляет 8,3%, в то время как в январе 2018 г. она была на 1 п. п. ниже. Тогда как индекс корпоративных рублевых облигаций IFX-Cbonds, включающий 30 наиболее ликвидных бондов российских банков и компаний, сейчас находится на своем историческом максимуме в 579,3 пунктов. Средняя доходность к погашению выпусков, входящих в расчет индекса сейчас составляет 8,6% при дюрации 3,0 года.

В результате, даже с учетом некоторого восстановления в январе, кривая ОФЗ по доходности продолжает располагаться выше кривой заемщиков первого корпоративного эшелона (эмитенты с суверенными рейтингами). И хотя с активизацией первичных размещений стало возможно найти некоторые достаточно надежные корпоративные облигации с премией около 0,5-1 п. п. к кривой обязательств Минфина, с точки зрения соотношения «риск/доходность» ОФЗ остаются вне конкуренции. Например, по выпуску серии 25083 (с погашением в декабре 2021 г.) сейчас можно зафиксировать доходность на уровне 8,0% годовых, а по наиболее дальней бумаге — серии 26225 с погашением в мае 2034 г. — на уровне 8,5%.

Рынок российских долларовых обязательств также оказался на подъеме в январе, максимальный уровень доходности на отечественной суверенной кривой снизился с 5,7% до 5,3%. В среднем за январь кривая ОФЗ по доходности сдвинулась на 0,3 п. п. вниз. Отметим, что инвесторы особенно активно открывали позиции в бумагах, наиболее сильно пострадавших в периоды высокой общерыночной волатильности 2018 г. Одним из таких евробондов, чья доходность, тем не менее, по-прежнему выглядит интересно с учетом кредитного качества эмитента, стал выпуск «Государственной транспортной лизинговой компании» («ГТЛК») с погашением в июле 2021 г. (купон 5,95% годовых).

«ГТЛК» — это одна из крупнейших лизинговых компаний страны, находящаяся в федеральной собственности. Риск рефинансирования эмитента низок – в капитал регулярно вливаются средства, компания стабильно привлекает фондирование от российских госбанков и имеет свободный доступ к публичному долговому рынку. Все три агентства «большой тройки» держат «позитивный» прогноз по изменению рейтингов «ГТЛК». Сейчас по бумаге можно зафиксировать доходность на уровне 5,6% — это одна из самых высоких доходностей в сегменте российских евробондов с дюрацией порядка 2,5 лет.

С учетом курса на «дедолларизацию» можно обратить внимание также на еврооблигации российских эмитентов, номинированные, в частности, в евро. Бумаги в данной валюте выпустил, например, «Газпром», который располагает 7-ю выпусками со средней доходностью к погашению 2,2% годовых при средней дюрации 4,2 года. Наиболее же интересным на рынке с точки зрения доходности выглядит выпуск ABH Financial Ltd — материнской компании Альфа-Банка. Евробонд объемом 400 млн евро был размещен в марте 2017 г. с купоном 2,626% годовых, его погашение запланировано на 28 апреля 2020 г. Этот довольно короткий выпуск выглядит интересно как на фоне других российских евробондов, так и в контексте выпусков от международных эмитентов схожего кредитного качества.

Рынок акций

На рынке акций российских эмитентов явных и бесспорных фаворитов выявить сейчас сложно, в первую очереди, из-за геополитических рисков. Тем не менее, есть два важных замечания.

Во-первых, в феврале стартует сезон финансовой отчетности российских компаний за 2018 г. В начале месяца отчитываются гиганты черной металлургии – Северсталь, НЛМК и ММК. Неплохие результаты прошлого года и надежда на итоговые дивиденды должны поддержать котировки акций этих компаний.

Во-вторых, бесспорно интересной продолжает оставаться история с «Русалом». Эйфория от снятия санкций с компании продлилась недолго – считанные минуты понедельника 28 января. В ожидании этого события цена акций уже почти вернулась к уровням, с которых она рухнула в апреле прошлого года. Но чтобы двинуть котировки еще выше, одного снятия санкций уже недостаточно.

И ситуация, вероятно, не улучшится. Опасения насчет дефицита металла на рынке остались в прошлом, алюминий дешевеет, и это может отрицательно сказаться на выручке компании в этом году. Кроме того, отказ Олега Дерипаски от влияния на деятельность компании может привести к тому, что «Норникель», увеличивая свою инвестиционную программу, снизит дивидендную доходность своих акций. А между тем дивидендные поступления от владения значительным пакетом «Норникеля» обеспечивали «Русалу» до половины прибыли. В итоге ожидания относительно будущих доходов «Русала» в этом году снижаются, что может отрицательно сказаться на стоимости его акций.

Среди компаний «за океаном» стоит присмотреться к IT-сектору. Из «классики» выделим Adobe Systems — ведущего мирового разработчика программных продуктов для графического дизайна, редактирования фото и видео и веб-разработки. В последние годы Adobe кардинально изменила бизнес-модель и теперь получает большую часть выручки от подписки. Первое время после перехода на новую модель выручка и прибыль компании сокращались, однако довольно быстро, по мере адаптации к ней пользователей, удалось с лихвой наверстать упущенное. Так, в последние кварталы Adobe стабильно демонстрирует двузначные темпы роста финансовых показателей, и мы ожидаем продолжения этой тенденции. Среднесрочная цель для акций Adobe Systems составляет $290, то есть потенциал роста порядка 18% на горизонте шести месяцев.

В сегменте финтеха можно отметить компанию Cognizant Technology Solutions, в функционал которой входят такие задачи, как процессинг банковских операций для клиентов, операций на рынках капитала и в страховании, обслуживание медицинских учреждений, фармацевтических и биотехнологических фирм, промышленных предприятий, ритейлеров, туристических агентств и гостиничного бизнеса, а также логистических фирм и компаний в медийной и развлекательной сфере.

Cognizant Technology Solutions – это пример одной из самых любопытных историй успеха в сфере IT за последнее десятилетие. В 2011 г. компания вошла в рейтинг Fortune 500, где остается по сей день. В 2015 г. журнал Fortune назвал эту компанию четвертой самой достойной восхищения IT-компанией в мире. Акции Cognizant неоправданно сильно просели с марта прошлого года и на данном этапе выглядят заметно недооцененными с фундаментальной точки зрения. Бумаги компании могут в этом году достичь отметки в $80, что предполагает потенциал роста в 14% от текущих уровней.

Михаил АРИСТАКЕСЯН, Forbes Contributor, Сергей ДРОЗДОВ, Forbes Contributor, Алексей КАЛАЧЕВ, Forbes Contributor, Алексей КОРЕНЕВ, Forbes Contributor

