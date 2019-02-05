05.02.2019 10:20 249

Правительство РФ поддержало концепцию законопроекта о защите российского сегмента интернета от внешних угроз. При этом кабмин поставил условие — необходима доработка ко второму чтению.

В законопроекте, который готовится к первому чтению, предлагается создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ. Она позволит обеспечить работоспособность сайтов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам интернета. Проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США", отмечено в пояснительной записке.

Кабмин в официальном отзыве высказал ряд замечаний. Так, установка на сетях операторов связи оборудования в рамках реализации этого закона не должна привести к ухудшению качества связи в России, говорится в документе. Еще одно замечание — не определены источники и порядок финансирования. Кабмин, кроме того, отметил правовую неопределенность в вопросе о том, о каких угрозах идет речь. Правительство просит также прописать, при каких условиях может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования.

Глава профильного думского комитета по информполитике Леонид Левин, комментируя инициативу, заявил, что угроза отключения рунета от глобальной сети реальна. Простейшим способом защиты является полное отделение сегмента РФ от внешнего интернета, но это не вариант, "поскольку для бизнеса и общества в целом такой подход может дать губительный эффект", отметил парламентарий. Однако, уверен он, предпринимать меры по защите суверенитета России в киберпространстве необходимо — ввиду заявлений об усилении давления на нашу страну.

Татьяна ЗАМАХИНА

