05.02.2019 10:30 375

Росстат зафиксировал рекордный с 2012 года рост ВВП. По данным ведомства, за прошлый год он достиг 2,3%, а объем экономики превысил 100 трлн рублей.

Впрочем, с данными статистики не согласился главный экономист Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач. Он оценил рост ВВП страны в прошлом году на уровне 1,5% и раскритиковал данные Росстата. «Мои оценки показывают, что уровень ВВП примерно такой и есть. Всему остальному я пока не склонен доверять», — сказал Клепач.

Ранее Минфин раскритиковал качество подсчетов Росстата. В частности, министр финансов Антон Силуанов заявил , что ведомство плохо рассчитывает показатель реальных доходов населения.

Почему точно подсчитать рост ВВП Росстату тоже не удалось? Комментирует советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов:

Сергей Хестанов

советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер»

«Величина в 1,5% смотрится гораздо лучше согласующейся со всеми другими данными, чем 2,3%. К сожалению, российский Росстат в последнее время достаточно часто меняет методики измерения, что порождает вполне обоснованные претензии к качеству статистики. Многие показатели, особенно ВВП, вообще трудно измерить с высокой точностью: уж слишком огромны массивы данных. Но на самом деле отклонения статистики, они не очень сильно мешают. К счастью, существуют показатели, которые, с одной стороны, не слишком сильно искажаются, с другой стороны, хорошо коррелируют с тем же самым ВВП. В частности, динамика потребления электроэнергии, грузооборот железных дорог и многие другие показатели позволяют уточнить тот же самый ВВП, не прибегая к данным официальной статистики».

О необходимости усовершенствовать систему госстатистики в конце прошлого года заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции . Вскоре премьер-министр Дмитрий Медведев сменил главу Росстата. На должность вместо Александра Суринова был назначен Павел Малков из Минэкономразвития.