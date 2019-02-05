Росстат зафиксировал рекордный с 2012 года рост ВВП. По данным ведомства, за прошлый год он достиг 2,3%, а объем экономики превысил 100 трлн рублей.
Впрочем, с данными статистики не согласился главный экономист Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач. Он оценил рост ВВП страны в прошлом году на уровне 1,5% и раскритиковал данные Росстата. «Мои оценки показывают, что уровень ВВП примерно такой и есть. Всему остальному я пока не склонен доверять», — сказал Клепач.
Ранее Минфин раскритиковал качество подсчетов Росстата. В частности, министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство плохо рассчитывает показатель реальных доходов населения.
Почему точно подсчитать рост ВВП Росстату тоже не удалось? Комментирует советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов:
советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер»
«Величина в 1,5% смотрится гораздо лучше согласующейся со всеми другими данными, чем 2,3%. К сожалению, российский Росстат в последнее время достаточно часто меняет методики измерения, что порождает вполне обоснованные претензии к качеству статистики. Многие показатели, особенно ВВП, вообще трудно измерить с высокой точностью: уж слишком огромны массивы данных. Но на самом деле отклонения статистики, они не очень сильно мешают. К счастью, существуют показатели, которые, с одной стороны, не слишком сильно искажаются, с другой стороны, хорошо коррелируют с тем же самым ВВП. В частности, динамика потребления электроэнергии, грузооборот железных дорог и многие другие показатели позволяют уточнить тот же самый ВВП, не прибегая к данным официальной статистики».
О необходимости усовершенствовать систему госстатистики в конце прошлого года заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции. Вскоре премьер-министр Дмитрий Медведев сменил главу Росстата. На должность вместо Александра Суринова был назначен Павел Малков из Минэкономразвития.