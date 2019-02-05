05.02.2019 10:40 357

Как стало известно "Ъ", разработан законопроект, призванный перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж. По новым правилам средства сможет получить только взыскатель и только в России, ряд исключений предусмотрен лишь для физических лиц. Однако, по мнению экспертов, в нынешнем виде от этой инициативы будет больше вреда, чем пользы.

Средства по исполнительным листам будут перечисляться только взыскателю и только на счета, открытые в России. Такой законопроект подготовил Минюст при участии ЦБ. Сейчас документ проходит процедуру согласования с заинтересованными органами власти, отметили в министерстве.

Как пояснили в пресс-службе Минюста, законопроект предусматривает возможность перечисления денежных средств по исполнительному листу исключительно «на счет взыскателя, открытый в банке или иной кредитной организации, осуществляющих деятельность на территории РФ». То есть, если иностранная компания или гражданин хочет взыскать средства с российской компании, им потребуется открыть для этого счет в банке, имеющем лицензию Банка России.

Некоторые исключения были сделаны для «добросовестных взыскателей—физических лиц, проживающих за пределами РФ». Им дается возможность перечислять средства напрямую на счета в иностранных банках в случае, если спор был «о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением». В конце прошлой недели зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин отмечал важность разрабатываемого проекта. Он указал, что объем вывода денежных средств с использованием исполнительных листов снижается, но все равно миллиарды рублей продолжают уходить за рубеж.

Если при обычном переводе средств банки проверяют легальность трансакций с точки зрения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», то требования по исполнительному листу они обязаны исполнить в любом случае.

Схема вывода средств выглядит следующим образом. Иностранное юрлицо через суд взыскивает с российской компании долг. Ответчик долг признает, суд выносит решение и выдает исполнительный лист, который предъявляется Федеральной службой судебных приставов. Приставы обращаются в банк для взыскания долга, и средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Сама схема применяется в РФ с 2010 года. Исходно этим пользовались для вывода средств через молдавские банки, поэтому она получила название «молдавская схема» (см. "Ъ" от 26 апреля 2016 года ). Исполнительные листы применяются и для вывода похищенных киберпреступниками средств (см. "Ъ" от 28 ноября 2018 года ).

Однако в том, сможет ли новый законопроект побороть «молдавские» схемы и их аналоги, эксперты сомневаются. «Законопроект может затруднить взыскание средств по исполнительному листу злоумышленниками, но не искоренит саму схему,— уверен сопредседатель комитета по ПОД/ФТ АРБ Алексей Тимошкин.— Если взыскатель будет открывать счет на территории России, то перечисляемые по исполнительному листу средства будут автоматически рассматриваться банком с точки зрения антиотмывочного закона». Однако, по его словам, для эффективной борьбы банк-отправитель должен недвусмысленно предупреждать банк-получатель о происхождении этих средств. Кроме того, несмотря на декларируемую заботу о банках путем принятия проекта, сами банкиры весьма сдержанно воспринимают новацию. «В очередной раз сделана попытка переложить функции судебной или надзорной системы на банки,— отмечает зампред правления банка "Ренессанс-Кредит" Сергей Королев.— У банков же иная задача: получил исполнительный лист, проверил подлинность, исполнил». Любая выборка, продолжил он, требует обработки в ручном режиме, то есть привлечения дополнительных людских ресурсов и денежных средств. «Правильнее было бы решать проблему с другой стороны, просто не выдавая такие исполнительные листы»,— отметил он.

Наибольшую критику вызвал документ у юристов. Управляющий партнер адвокатской фирмы «Юстина» Владимир Плетнев считает идею нарушающей принцип свободы передвижения капитала. «Весь мир борется с легализацией, но подобных запретов я ни в одной стране не припомню»,— отметил он. Эксперт уверен, что поправки создадут трудности в первую очередь для добросовестных взыскателей, у которых нет счетов в России, тогда как мошенники найдут способ обойти закон.

Вероника ГОРЯЧЕВА, Анна ЗАНИНА