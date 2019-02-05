05.02.2019 11:00 415

Банк «Дом.РФ», принадлежащий институту развития «Дом.РФ», в декабре резко поправил свое финансовое положение, а его дочерний Социнвестбанк неожиданно превратился из убыточного в один из самых прибыльных в стране. Это произошло из-за того, что банк «Дом.РФ», воспользовавшись своим тяжелым финансовым положением, списал долги перед группой ВТБ, а также получил безвозмездную помощь. В банке считает основные мероприятия по санации завершенными, но эксперты уверены в том, что о полном оздоровлении говорить преждевременно.

Банк «Дом.РФ» получил 37,8 млрд руб. дохода от списания своих долгов, следует из декабрьской отчетности кредитной организации. В частности, списан межбанковский кредит, полученный от Банка Москвы (ныне БМ-Банка), на 26,3 млрд руб. и проценты по нему на 11,5 млрд руб. Одновременно дочерний банку «Дом.РФ» Социнвестбанк получил доход от списания своих обязательств в размере 34,5 млрд руб. Фактически банк «Дом.РФ» простил дочернему банку межбанковский кредит на 24 млрд руб. и проценты на 10,5 млрд руб.

В итоге Социнвестбанк закрыл год с прибылью 31,2 млрд руб. (без учета СПОД) и стал пятым по этому показателю в стране, уступив только Сбербанку, ВТБ, Альфа-банку и Райффайзенбанку. Банк «Дом.РФ» получил чистую прибыль 10,8 млрд руб. Кроме того, за декабрь банк увеличил капитал с 9,4 млрд до 25,4 млрд руб., а норматив достаточности капитала вырос с 6,2% до 16,7%. Произошло это в основном в результате получения 10,9 млрд руб. безвозмездного финансирования от института развития «Дом.РФ».

Списанный кредит «Дом.РФ» в декабре 2015 года на десять лет под 15% годовых предоставил Банк Москвы. Он является субординированным, то есть в случае нарушения банком «Дом.РФ» нормативов достаточности капитала обязательства по этому долгу прекращаются. Финансовую отчетность банка за 2017 год готовила ФБК, однако она не удовлетворила заказчика (см. "Ъ" от 23 апреля 2018 года ). В итоге новый аудитор E&Y подтвердил наличие дыры в капитале банка на 35 млрд руб., а также указал на возможность списания субординированного кредита (см. "Ъ" от 7 июня 2018 года ).

В банке «Дом.РФ» подтвердили "Ъ" корректность приведенных расчетов. «Мероприятия по финансовому оздоровлению банка в основном завершены,— заявили в банке.— В ближайшее время к нему будет присоединен Социнвестбанк, что позволит дополнительно сократить издержки и повысить операционную эффективность группы». Материнская структура банка не исключает оказание дополнительной поддержки: «В дальнейшем возможность докапитализации банка будет рассматриваться в зависимости от объемов бизнеса и требуемого для этого капитала с учетом спроса строительной отрасли на проектное финансирование и создания на базе банка специализированной кредитной организации для финансирования строительства». В группе ВТБ отказались от комментариев.

Впрочем, у банка «Дом.РФ» в запасе еще семь лет: в ноябре 2018 года ЦБ продлил его санацию до 2025 года. К тому же аналитики указывают, что докапитализация не влияет на качество активов банка «Дом.РФ», а, несмотря на полученную Социнвестбанком рекордную прибыль, у него сохранилась нехватка капитала в 7,4 млрд руб., то есть присоединение окажет негативный эффект на показатели объединенного банка.

«Списание привлеченного межбанковского кредита не завершает процесс финансового оздоровления банка, которое будет продолжаться до 2025 года, в том числе в связи с планами по присоединению в этот период дочернего Социнвестбанка»,— считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев. «Головная структура достаточно прибыльная и ежегодно выплачивает дивиденды,— указывает старший аналитик агентства Moody's Семен Исаков.— Естественно, возможность докапитализировать банк у нее есть, если какие-то риски реализуются».

Виталий СОЛДАТСКИХ