Рубль малоподвижен перед объявлением параметров интервенций и аукционов ОФЗ

05.02.2019 11:30 265

Рубль показывает минимальные изменения утром вторника, при этом его попытки роста на фоне незначительно дорожающей нефти и умеренного глобального спроса на риск нивелируются валютными интервенциями ЦБ.

В фокусе внимания локального рынка публикации параметров февральских покупок валюты в рамках бюджетного правила(12.00 МСК) и завтрашних аукционов ОФЗ (около 16.00 МСК).

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,58, и рубль набирает одну копейку.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи уровня 74,98, и здесь рубль набирает две копейки.

"Консолидация пары доллар/рубль вблизи отметки 65,50 пока сохраняет актуальность. Тенденция к укреплению рубля в ближайшее время может быть продолжена, но для этого крайне желательно увидеть сохранение риск-аппетита на глобальных рынках", — сказал Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Пара евро/доллар на форексе сейчас вблизи отметки $1,1430, показывая незначительное снижение.

Сырьевые и развивающиеся валюты сегодня утром показывают в основном положительную динамику против доллара США.

Нефть дорожает на за счет ожиданий сокращения предложения на мировом рынке из-за санкций США против Венесуэлы и снижения добычи во главе с ОПЕК. Баррель Brent сейчас оценивается в $62,63 за баррель (+0,2 процента).

В фокусе внимания локального рынка также и пятничное заседания Банка России, который, согласно опросу Рейтер, скорее всего, сохранит текущий уровень ключевой ставки 7,75 процента годовых.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ