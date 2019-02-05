05.02.2019 13:30 263

Робот «ведет себя как обычный человек, который ищет, куда ему вложить деньги».



Центробанк запустил робота, который помогает находить финансовые пирамиды, рассказал в интервью «РИА Новости» глава департамента по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Механизм, с помощью которого можно выявлять нелегальные финансовые организации и проекты в интернете, заработал во втором полугодии 2018 года.

По словам Ляха, поисковая модель «ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете», и на такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Робот «позволяет работать с достаточно примитивными запросами и интерактивными формами обмена информацией». Когда компания проявляет к роботу интерес, регулятор анализирует, является ли она финансовой пирамидой.

За 2018 год ЦБ выявил 168 финансовых пирамид, рассказал Лях (в 2017 году их было 137). «Эта цифра не означает, что их действительно стало больше. Мы объясняем увеличение, прежде всего, тем, что в прошлом году качественно изменили сам подход к работе по выявлению нелегальных финорганизаций. Мы запустили Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности в Краснодаре, в семи главных управлениях Банка России создали специальные отделы, которые занимаются выявлением пирамид и нелегалов непосредственно в регионах», — объяснил директор департамента ЦБ. При этом, по его словам, 72 пирамиды были созданы в форме ООО, 58 — под вывеской кредитных кооперативов, 5 — в форме потребительских кооперативов, 18 — в форме интернет-проектов.

ЦБ определяет финансовую пирамиду по нескольким признакам. У пирамид отсутствует лицензия на осуществление деятельности по привлечению средств, они обещают и гарантируют доходность в несколько раз выше рынка, проводят агрессивные кампании в СМИ и интернете. При этом данные о финансовом положении компании отсутствуют. Еще один признак — выплаты участникам пирамид

отсутствие лицензии на осуществление деятельности по привлечению средств, обещание доходности в несколько раз выше рынка, а также ее гарантирование, агрессивная реклама в СМИ и интернете, отсутствие данных о финансовом положении компании, собственных средствах и точного определения деятельности организации. Кроме того, пирамиды платят новым участникам из тех денег, которые внесли вкладчики раньше.

Одной из наиболее масштабных пирамид, которые выявил ЦБ за последнее время, стала компания «Кэшбери». Как говорил Лях в октябре прошлого года, ущерб клиентов «Кэшбери» мог составить 1-3 млрд рублей. «Кэшбери» предлагал пользователям платформу, через которую они могли «прокредитовать» частных лиц, малый и средний бизнес, инвестировать в криптовалюту. Выдавать микрозаймы физлицам компания предлагала с доходностью до 600% годовых. ЦБ передал материалы о «Кэшбери» в правоохранительные органы, а суд постановил заблокировать интернет-ресурсы компании.