05.02.2019 15:30 637

Прирост пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда Сбербанка в четвертом квартале 2018 года оказался худшим за полтора года. Ранее он подпитывался активным привлечением новых клиентов через сеть материнского банка. Однако граждане, заключившие индивидуальные договоры с фондом, заплатив первые взносы, в дальнейшем перестают платить. Этот эксперимент НПФ Сбербанка по массированному привлечению клиентов-физлиц ставит вопросы о потенциале новой системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую правительство может ввести в 2020 году, отмечают эксперты.

Пенсионные резервы крупнейшего российского частного фонда НПФ Сбербанка за четвертый квартал выросли на 5,5% и составили 38 млрд руб., свидетельствуют предварительные данные НПФ. Одновременно число участников программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) увеличилось на 0,5%, до 1,75 млн человек. По объему аккумулированных пенсионных резервов фонд занимает шестое место, тогда как по числу клиентов по программам НПО является лидером.

НПФ Сбербанка в 2017 году начал широкую экспансию на рынке НПО через индивидуальные пенсионные планы (ИПП). Тогда за год клиентская база фонда по добровольным программам выросла почти в четыре раза, до 1,57 млн человек. НПФ активно использовал широкую сеть материнского банка, также клиентской активности способствовал низкий порог входа в программы ИПП — от 1 тыс. руб. (см. "Ъ" от 16 января 2018 года ). Однако в первой половине прошлого года фонд снизил темпы привлечения: если в первом квартале количество новых клиентов по НПО составило 136,4 тыс. человек, то за следующий триместр фондом было привлечено лишь 8,3 тыс. граждан. За третий квартал число участников НПФ выросло на 23,2 тыс. человек, но такой прирост объяснялся переводом на НПФ Сбербанка обязательств купленного им фонда «ВНИИЭФ-гарант» (см. "Ъ" от 16 ноября 2017 года ). В четвертом квартале динамика прироста клиентской базы вернулась к показателям второго квартала.

Во время экспансивного роста клиентской базы увеличение пенсионных резервов шло в основном за счет привлечения новых участников и их первоначальных взносов. Например, за четвертый квартал 2017 года количество граждан, копящих НПО в НПФ Сбербанка, выросло на 453,2 тыс. человек, а объем резервов — на 2,4 млрд руб. (прирост 10%). После окончания экспансивного роста клиентской базы фонд также обеспечивал значительный прирост резервов: во втором квартале прошлого года они увеличились на 9,7%, а в третьем квартале — на 13,5%. Однако в первом случае этот рост объясняется взносом по корпоративной пенсионной программе (КПП) Сбербанка в 1,5 млрд руб. (см. "Ъ" от 12 июля 2018 года ), а во втором — переводом обязательств «ВНИИЭФ-гаранта» (см. "Ъ" от 3 сентября 2018 года ).

Таким образом, за четвертый квартал рост пенсионных резервов НПФ Сбербанка оказался самым слабым за полтора года не только по темпам, но и в абсолютных цифрах. В фонде отказались раскрывать цифры, сколько из прироста резерва в четвертом квартале было обеспечено полученным инвестдоходом, взносами новых клиентов, а также дополнительными взносами клиентов по ИПП и КПП. Учитывая инвестиционный портфель НПФ Сбербанка по пенсионным резервам, который на 42,7% состоит из корпоративных облигаций, а также на 43,2% из облигаций федерального займа (ОФЗ), прирост за счет инвестиционной деятельности в четвертом квартале, по расчетам "Ъ", составил около 500 млн руб. То есть за счет взносов старых клиентов (как по КПП, так и по ИПП) пенсионные резервы фонда выросли менее чем на 1,5 млрд руб., тогда как клиентская база по ИПП насчитывает более 1 млн участников. Таким образом, можно констатировать, что большая часть клиентов НПФ не осуществляет периодические платежи по ранее заключенным договорам.

«Привлечь клиентов можно, а заставить их продолжить платить — сложно. Очень проблематично удержать клиента, чтобы он уплачивал взносы более года»,— говорит топ-менеджер одного из крупных НПФ. По его словам, все участники рынка понимали, что это кампания, которую сложно трансформировать в реальный бизнес. Впрочем, как рассказали "Ъ" несколько источников, близких к фонду, НПФ планирует вновь начать активное привлечение через сеть банка. «По количеству вовлеченных людей и системе добровольных вносов эксперимент НПФ Сбербанка со ставкой на ИПП можно условно назвать "ИПК в миниатюре"»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, по аналогии с ИПП фонда, куда можно просто не платить взносы, если «заморозить» взносы в ИПК будет удобно и легко, то люди это сделают — ведь деньги, которые они будут перечислять, это уже их собственные средства.

Илья УСОВ