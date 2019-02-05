05.02.2019 21:44 274

В России могут ввести ограничения на лизинг импортной строительно-дорожной техники при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Соответствующее предложение вынес на рассмотрение Минпромторг в рамках совещания о развитии производства промышленной продукции. Мероприятие прошло на площадке Щербинского лифтостроительного завода под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

В нацпроекте содержится четыре раздела: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды». Согласно документу, до 2024 года должно произойти увеличение объема жилищного строительства в РФ не менее чем до 120 млн кв. м в год. К этому же сроку ставится еще одна цель — не менее 5 млн семей должны улучшать жилищные условия ежегодно.

— Всё это требует весьма значительных вложений от государства, до конца 2024 года — порядка 1 трлн рублей. Большая часть этих денег, 90%, — из федерального бюджета. Остальное — средства регионов и деньги из внебюджетных источников, — заявил Дмитрий Медведев. — Стройка масштабная, будут появляться новые дома — и частные, и многоквартирные. То, что мы задаем такие темпы строительства, не должно влиять на качество зданий, их безопасность. Поэтому у застройщиков должно быть всё необходимое — подъемные краны другие машины, лифты, вентиляционные системы, я уже не говорю о стройматериалах, это понятно. При этом с учетом нашего курса на импортозамещение это должно быть российским.

По информации правительства, по итогам 2018 года суммарная выручка промышленности строительных материалов (ПСМ) составила 1,2 трлн рублей (рост 4,6% к 2017 году), а численность занятых в этом секторе экономики — 421 тыс. человек. Объем экспорта отечественных стройматериалов за прошлый год показал двукратный рост, а объем инвестиций в ПСМ в 2018 году вырос на 4,9% и превысил 71 млрд рублей. Однако, несмотря на внушительные показатели, еще сохраняется небольшой уровень зависимости от импортных ПСМ (более 4% рынка), но это касается узкоспециализированных и премиальных сегментов.

На всех этапах строительного производства используются различные машины и оборудование. Парк крановой техники в России составляет около 115 тыс. единиц. Стабильный рост демонстрирует производство строительно-дорожной, коммунальной и прицепной техники. По итогам прошлого года производство увеличилось в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом. Рост обусловлен государственной поддержкой отечественных производителей и предоставлением программы льготного лизинга. Она предусматривает скидки для потребителя от 10% до 15%. Однако в Минпромторге считают, что можно пойти и на запретительные меры по отношению к западным аналогам техники для поддержки российской продукции.

— Несмотря на то что по ряду позиций у нас уже действует запрет на прямые закупки импортных машин, зачастую его обходят через приобретение услуг. В связи с этим мы уже внесли в правительство предложение распространить действие ограничений на лизинг. Считаем целесообразным аналогичный подход реализовать в отношении всех услуг, осуществляемых с использованием строительно-дорожной техники, — сказал на совещании министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По мнению министра, необходимо донастроить регуляторику по госзакупкам строительно-дорожной техники, а российская промышленность фактически полностью готова выполнить заказы в рамках нацпроекта.

— Необходимо предусмотреть механизмы приоритетного использования российских материалов и оборудования. Мы сейчас прорабатываем их с коллегами по правительству, — добавил Денис Мантуров.

За предстоящие три года на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства из федерального бюджета будет выделено в общей сложности почти 80 млрд рублей. На расселение аварийного жилья — 106 млрд рублей, на формирование комфортной городской среды — 133 млрд рублей. Планируется, что в период 2019–2024 годов будет расселено 664 тыс. человек, которые проживают в жилом аварийном фонде, с площади 12 млн кв. м.

Планируется также выделить средства на стимулирование программ строительства жилья в российских регионах: в 2019 году — 22,5 млрд рублей, в 2020-м — 25,2 млрд рублей и в 2021-м — 28,3 млрд рублей.



Павел ПАНОВ