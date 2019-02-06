06.02.2019 08:30 319

Серьезных факторов для ослабления курса рубля до конца недели не наблюдается, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Скорее всего, рубль в ближайшие дни будет торговаться в узком диапазоне с возможностью укрепления.

В условиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, сезонного фактора сильного платежного баланса РФ и сокращения объема закупки валюты Банком России для Минфина курс российской валюты будет стабилен в диапазоне 65-66,2 рубля за доллар США, считает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.

В случае повышения цены на нефть выше 65 долларов за баррель нефти марки Brent российская валюта может дополнительно укрепиться до 65 рублей за доллар, допускает аналитик.

Новости о том, что американо-китайские переговоры по мнению президента США Дональда Трампа "идут очень хорошо", а также о возможном заключении соглашения США с Северной Кореей, создают позитивный фон для большинства валют стран с развивающимися рынками, включая рубль, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. По его мнению, до конца недели рубль будет торговаться в узком диапазоне как минимум до выхода 8 февраля пресс-релиза Банка России о решении по ключевой ставке.

Как ожидают участники рынка, Банк России оставит ставку без изменений на уровне 7,75 процента годовых. Макроэкономическая статистика по США и России (в частности, выход данных Росстата об уровне инфляции в январе) и цены на энергоресурсы также окажут влияние на рубль, соглашается Тимошенко. Он ожидает, что в ближайшие дни российская валюта будет торговаться в диапазоне 65,25-65,75 рубля за доллар.

Роман МАРКЕЛОВ