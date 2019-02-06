06.02.2019 08:40 214

«Ростелеком» прорабатывает возможность сбора биометрических данных россиян в многофункциональных центрах (МФЦ), рассказали «Известиям» в компании. Она является оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Идею поддерживают крупнейшие банки: услуга нуждается в популяризации, а граждане больше доверяют государству, чем кредитным организациям, поэтому сдавать слепки своего голоса и лица будут охотнее в госучреждении. Однако на обеспечение сбора биометрии может потребоваться несколько миллиардов рублей. При этом остро встанет проблема защиты полученной информации, предупреждают эксперты.

Биометрические данные клиентов банков предлагают собирать через МФЦ, инициативу сейчас прорабатывает оператор ЕБС — «Ростелеком», рассказали «Известиям» в компании. Пока слепки голоса и лица граждане сдают только в кредитных организациях. В ЦБ не сообщили «Известиям», все ли банки сейчас передают собранную информацию в ЕБС. В Минэкономразвития, который курирует работу многофункциональных центров, сказали, что с идеей Ростелекома не знакомы. В Минкомсвязи на момент публикации материала не ответили на вопросы «Известий» об отношении ведомства к инициативе.

Банки начали сбор биометрических данных россиян 1 июля 2018 года — слепок голоса и фотографии лица планируется использовать для удаленной идентификации и получения услуг. Например, для открытия вкладов или выдачи кредитов. Проект развивается не так быстро, как планировалось, полагает советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов. Директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов отметил, что точные цифры о количестве собранных образцов не публиковались, последняя доступная информация появилась в декабре — тогда сообщалось, что получено «несколько тысяч» слепков и вряд ли с тех пор ситуация изменилась.

С одной стороны, у населения нет понимания, чем им может быть полезна биометрия, а с другой, ряд крупных банков разрабатывает свои собственные системы сбора данных и не спешит активно передавать информацию о клиентах в ЕБС, чтобы избежать дополнительной конкуренции, добавил эксперт. При этом для небольших банков расходы на подключение к системе довольно высоки.

Обеспечение сбора биометрии также обходится банку дорого. По словам Антона Граборова, 6–10 тыс. рублей уходит на микрофон и видео-камеры, еще 15–20 тыс. рублей — на программы для защиты информации. Но больше всего стоит программное обеспечение для связи с ЕБС — от полутора до нескольких миллионов рублей, добавил эксперт. По оценке Ассоциации российских банков, на переформатирование одного офиса под сбор биометрии требуется 5 млн рублей.

По данным на сайте правительства, в 2018 году в России было 2777 МФЦ и 10 558 небольших офисов в малонаселённых пунктах. Таким образом, оборудование их всех под сбор биометрии может обойтись государству в несколько десятков миллиардов рублей.

Крупнейшие кредитные организации заинтересованы в проекте. Как полагает зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов, услугу необходимо популяризировать, и один из способов — сбор через МФЦ. Дело в том, что граждане будут больше доверять услуге, если ее предоставит госструктура, считает он. В ВТБ заявили, что до конца года оборудуют технологией по сбору биометрии все свои офисы, работающие в МФЦ. Однако другие кредитные организации хотели бы, чтобы госструктура собирала биометрию самостоятельно.

Организовывать офис на территории МФЦ нецелесообразно, так как клиент в будущем сможет получать банковские услуги дистанционно, считает директор департамента продаж и обслуживания клиентов Связь-банка Александр Дарданов. Если функционал по сбору биометрии передадут в МФЦ, логично предположить, что оказывать услугу должны сами сотрудники центров, подчеркнули в МКБ. Райффайзенбанк заинтересован в том, чтобы МФЦ начали собирать биометрию, используя собственную инфраструктуру, отметила руководитель отдела по развитию дебетовых карт, пакетов услуг и программ лояльности банка Ксения Андреева.

Одной из проблем может стать информационная безопасность. Как полагает Мурад Салихов, еще не забылась история, когда паспортные данные клиентов МФЦ были доступны на компьютерах общего пользования. Требования к качеству и защите информации для центров госуслуг и банков должны стать идентичными, добавила Ксения Андреева.

Централизованный сбор биометрических данных в МФЦ решил бы проблему массовости, но только в случае обеспечения охраны личной информации и гарантий того, что она не попадет в руки к мошенникам, констатировал Мурад Салихов. Это увеличит клиентскую базу, доступную для всех банков, вне зависимости от размера и возможностей.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА