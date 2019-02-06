06.02.2019 08:50 168

Проект изменений в уголовное и антимонопольное законодательство внесен на согласование в правительство РФ. По словам заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского, он призван ужесточить ответственность за сговор участников закупок и заказчиков и обновить механизм противодействия картелям.

В прошлом году в этой сфере произошли серьезные перемены. Картели стали уходить от классических форм, когда люди лично договариваются между собой. Все перешло в область электронных взаимоотношений. Дошло до того, что переговоры ведут между собой уже не люди, а… боты.

"Доказываем сговор теперь другими способами, — отметил Андрей Цариковский. - Уходят в прошлое "разговоры в бане" и классические бумажки. На смену им пришла облачная переписка, которая быстро уничтожается. Все чаще мы сталкиваемся с тем, что картели заключаются формально без участия человека. Возникла сложность с квалификацией таких дел. Мне трудно представить себе суд над программным обеспечением, разработчиком, владельцем или тем, кто настраивал программу".

По его словам, для ФАС это стало серьезным вызовом. Однако служба справилась. Были разработаны алгоритмы, позволяющие раскрывать картели, не выходя из кабинета. В качестве примера Андрей Цариковский привел ситуацию в Дагестане.

На основании материалов антимонопольной службы республиканское СУ МВД возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при проведении торгов на поставку медикаментов. Под подозрение попал бывший министр здравоохранения РД.

"Мы разработали алгоритм, позволяющий ретроспективно оценивать торги — возвращаться и смотреть, как именно они прошли, — пояснил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. — Это помогает выявлять признаки сговора. Готовясь к поездке в Дагестан, мы тщательно все изучили и проанализировали. Не выходя из здания ФАС, узнали, кто и с кем договаривался. Затем отправились на место. Все оказалось так, как мы и предполагали".

Другой пример — Астрахань, где под подозрение попал министр дорожного строительства. Следственные органы завели дело о хищениях на основании материалов ФАС. Подобное дело рассматривается в Хакассии — там нарушения были вскрыты при закупках фармацевтических препаратов. В Самарской области картель проявил себя на торгах на право обслуживания сложной медтехники. Аналогичные признаки нарушений выявлены в Челябинске и Иркутске.

Подобных дел становится больше. За 2018 год их количество в целом по стране выросло почти на 50 процентов. Лидерами стали фармацевтический и строительный рынок. Показательно, что уличенные в сговоре компании все реже обжалуют постановления ФАС в судах. Если раньше туда обращался каждый девятый пойманный участник, то в минувшем году лишь 46 процентов уличенных решились на оспаривание.

Законопроект об ужесточении административной и уголовной ответственности, разработанный ФАС, уже внесен в правительство на согласование. Он призван устранить коллизии. Например, законодательством предусмотрена уголовная ответственность за сговор между собой двух хозяйствующих субъектов на торгах. Но нет такой же ответственности за их сговор с заказчиком, есть только административный штраф. Наказания предложено уравнять.

"Мы также предлагаем синхронизировать понятие "картель" в уголовном законодательстве и в законе о защите конкуренции, — продолжает Андрей Тенишев. — Сейчас это два разных определения".Кроме того, предлагается уточнить понятие тайны связи. По мнению антимонопольной службы, таковой должны считаться переговоры людей, но не программного обеспечения и интернет-ботов.

Любой сигнал, проходящий через сим-карту, подпадает под защиту закона о связи. С переводом торгов на электронные площадки возник парадокс. Если участник выходит на нее со стационарного компьютера, то это не считается тайной связи. Но если он вышел на электронную площадку со смартфона или планшета, снабженного мобильным интернетом, то это уже тайна связи. А если на площадку выйдет бот, помогающий с кем-то договориться? Может ли быть у бота тайна? И таких вызовов цифровизация ставит все больше.

Еще одной важной законодательной новеллой может стать создание реестра участников картелей — по аналогии с реестром недобросовестных поставщиков. В последний включают тех, кто не исполнил условия госконтракта или уклонился от их исполнения. Они лишаются права участвовать в государственных закупках.

Участие в картеле — это более тяжкое нарушение с точки зрения общественной безопасности. Однако в отличие от недобросовестного поставщика, такому нарушителю достаточно просто заплатить штраф, и он снова может участвовать в торгах. Законопроектом предлагается ввести серьезное ограничение — попавшие в реестр участников картеля компании предлагается отлучать от участия в госзакупках на срок от двух до трех лет.

Денис ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ

