06.02.2019 09:00 189

Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в экономике России составила по итогам прошлого года 21,3%. В денежном выражении это почти 20 трлн руб. Такие данные опубликовал Росстат (.xlsx).

Впервые ведомство рассчитало долю высоких технологий и науки в экономике за 2011 год — это было нужно для майского указа Владимира Путина о долгосрочной экономической политике. Тогда этот показатель составил 19,7%. Потом вклад высоких технологий и науки в ВВП последовательно рос, но заметно просел до 21,3% в 2015 году. В 2016 и 2017 годах показатель остановился на отметке 21,6%.

Указанные отрасли делятся на три группы: высокотехнологичные, среднетехнологичные и наукоемкие производства. Они включают не только научные разработки, выпуск летательных аппаратов, производство компьютеров и медицинского оборудования, но и образование и здравоохранение, страхование, финансы, архитектуру, и проектирование, и даже ветеринарию.

Показатель рассчитывается как отношение суммы валовой добавленной стоимости, созданной этими отраслями, и совокупной валовой добавленной стоимости всех видов экономической деятельности в основных текущих ценах, пояснил методологию Росстат.

Отдельно ведомство рассчитывает этот показатель по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но не раскрывает его. При расчете по методике ОЭСР используется несколько другая группировка отраслей, в частности исключается строительство судов и кораблей.

Как планировалось развивать технологии

В майских указах 2012 года президент ставил задачу увеличить долю продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП в 1,3 раза к 2018 году относительно уровня 2011-го. Исходя из данных Росстата за 2011 год, целевой ориентир — 25,6%, а фактический показатель по итогам 2018 года составил только 21,3%.

Впрочем, до конца 2019 года Росстат должен пересчитать долю высоких технологий и науки в экономике за 2011–2013 годы — возможно, по итогам пересмотра база 2011 года окажется ниже.

Ранее о том, что цель майского указа увеличить вклад инноваций в ВВП не была достигнута, заявлял глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Показатель должен был быть больше 25%, сказал он в июне прошлого года.

Правительство также не выполнило задачу повысить производительность труда: согласно майским указам показатель должен был вырасти на 50% к 2018 году относительно 2011-го, а вырос лишь на 5,5%. Производительность труда в России растет, но остается в разы ниже, чем в развитых странах, следует из статистики ОЭСР.

Почему не выросла доля науки и технологий в ВВП

Главной причиной стали западные санкции, считает председатель Совета Торгово-промышленной палаты по развитию информационных технологий и цифровой экономики, исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. «Без санкций и контрсанкций доля экспорта российских высоких технологий могла бы быть существенно больше, и майский указ 2012 года вполне мог бы быть выполнен», — считает эксперт.

По его словам, до 2014 года российские компании активно продвигали свои бренды на мировом рынке. «Теперь, наоборот, многие производители стараются спрятать российское происхождение технологий, переносят центры прибыли, и их доля не учитывается в ВВП. Зачастую российские компании и частные специалисты норовят сменить юрисдикцию», — рассказал Комлев.

Вторая причина, по его словам, — застой экономики. «На растущих рынках высокотехнологичные отрасли обычно обгоняют развитие остальных. В период стагнации, наоборот, на технологиях существенно экономят», — объяснил Комлев.

Развитию инноваций также мешает огосударствление экономики, отметил эксперт. «ИТ в России изначально развивались как частный бизнес, и только в последние годы цифровые платформы работают в рамках государственно-частного партнерства. Государство — менее эффективный собственник: если бы они развивались как частные, темпы были бы выше», — уверен он.

У России хороший потенциал для роста высоких технологий, однако развитию мешают непривлекательная среда и нелегальное использование интеллектуальной собственности. «Законы принимаются в интересах государства и безопасности, но не в интересах бизнеса и развития. Тяжелые условия не способствуют привлечению к нам международных компаний. К тому же если бы не пиратство, то доля ИТ-сектора была бы существенно больше», — констатировал Комлев.

Ольга АГЕЕВА