06.02.2019 09:20 249

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев является резидентом Кипра и постоянно проживает в республике, сообщил его представитель 5 февраля на заседании Арбитражного суда Москвы.

Заявление было сделано во время рассмотрения иска ПСБ, взятого Центробанком на санацию в декабре 2017 года, к десяти иностранным компаниям, одной из которых является Promsvyaz Capital B.V. (через нее братья Алексей и Дмитрий Ананьевы раньше контролировали Промсвязьбанк). Арбитраж привлек Дмитрия Ананьева к делу в качестве третьего лица еще в конце прошлого года, но он так и не был должным образом об этом уведомлен.

Дмитрий Ананьев «постоянно находится» на территории Республики Кипр и суду предоставлен его настоящий адрес, заявил представитель бизнесмена. Сейчас Ананьев является резидентом Кипра, подтвердил представитель одного из ответчиков — кипрской Fintailor Investments (владела долей в ПСБ до санации). Ее юристы представляли бизнесмена ранее в Высоком суде Лондона, продолжил он. Тогда против банкира иск подали бывшие состоятельные клиенты ПСБ, купившие ценные бумаги связанных с бизнесменом структур.

В доказательство представитель Fintailor предоставил российскому суду аффидевит (письменное свидетельство), поданный в лондонский суд, где Дмитрий Ананьев говорит о том, что он в настоящий момент является резидентом Кипра и постоянно проживает там в городе Лимасол. Как давно это произошло, представитель Fintailor не уточнил, но отметил: «Мне кажется, это подтверждает тот факт, что его нет в городе Салехарде, Ханты-Мансийске и еще где-то в другом месте».

Уведомить Ананьева о судебном процессе по адресу в Салехарде (экс-банкир был сенатором от ЯНАО с 2006 по 2013 год) пыталась Promsvyaz Capital B.V. Адрес был предоставлен истцом в соответствии с данными из копии паспорта Ананьева. Но курьерская служба не смогла доставить отправление, потому что «адреса не существует, дом снесен», пояснила представитель Promsvyaz Capital. «Соответственно, видимо, Дмитрий Николаевич не может там больше быть зарегистрированным, потому что дома просто не существует физически», — добавила она.

Дмитрий Ананьев уехал из России в Лондон сразу после того, как Центробанк ввел в Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года временную администрацию. Она почти сразу обратилась в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в связи со сделками по выкупу банком собственных акций у НПФ за день до санации. В мае стало известно, что бизнесмен переехал на Кипр и поселился в отеле Four Seasons, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Four Seasons расположен как раз в Лимасоле.

У Промсвязьбанка есть претензии к бывшим владельцам: в арбитраже сейчас рассматриваются несколько исков от банка к компаниям, которые были в прошлом связаны с кредитной организацией или ее владельцами. Самый крупный из них был подан в конце декабря — ПСБ требует от братьев Ананьевых, Promsvyaz Capital B.V. и десяти бывших топ-менеджеров банка 282,2 млрд руб. 5 февраля рассматривалось дело об отмене 30 сделок по покупке Промсвязьбанком ценных бумаг у Promsvyaz Capital B.V. и других бывших собственников за день до ввода временной администрации. ПСБ считает, что эти сделки были направлены на вывод активов из банка, и требует возврата более 65 млрд руб.

Как стать резидентом Кипра

Для того чтобы получить вид на жительство на Кипре, нужно вложить в первичную недвижимость не менее €300 тыс. (плюс НДС), следует из информации МВД Кипра. Заявитель при этом не обязан присутствовать при покупке недвижимости, так как это можно сделать через представителей. Вместе с тем он должен предоставить сертификат об отсутствии судимости и свидетельство о стабильном годовом доходе от €30 тыс., который генерируется за пределами Кипра (дивиденды, акции, пенсии и т.п.), и положить эту сумму на трехлетний депозит в кипрском банке. Инвестор, имеющий вид на жительство на Кипре, должен приезжать в страну хотя бы раз в два года.

Через семь лет после получения вида на жительство можно претендовать на гражданство Кипра при условии проживания на острове хотя бы 180 дней каждый год.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ

При участии: Иван ТКАЧЕВ