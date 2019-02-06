06.02.2019 09:50 720

Мошенникам в Москве станет сложнее нажиться на доверчивых пенсионерах. Городские власти решили всерьез заняться их финансовой грамотностью. В центрах соцзащиты стартовал цикл бесплатных семинаров, на которых преподаватели Высшей школы экономики и специалисты департамента финансов знакомят пожилых москвичей с банковскими инструментами, страховыми продуктами и рассказывают, куда лучше вложить деньги, а куда не стоит.

В большом городе легко попасться на уловки мошенников. Обманывают, сообщая по телефону о блокировке карты и требуя сообщить ее номер и даже пароль. Присылают сообщения от лица родственников с просьбой срочно перечислить деньги или о якобы непогашенном кредите. Цель одна — убедить человека раскрыть информацию по карточке. "Эти данные нельзя сообщать даже сотрудникам банка, — ведет занятие в центре соцзащиты "Сокольники" преподаватель Алла Скалина. — Если звонит реальный работник банка, все данные клиента, которые ему положено знать, он знает".

Пенсионерка Ирина Мангер призналась, что был у нее такой случай. К счастью, рядом оказалась знакомая и подсказала, что звонят явно из псевдобанка. Женщина убедилась в этом, связавшись с "горячей линией" своего банка.

Бывает, срочно нужны деньги. Решив иметь дело с любой кредитной организацией, нужно убедиться, что она есть в реестре Центрального банка РФ, продолжает занятие Алла Скалина. Важно и помнить, что по закону проценты, начисленные на основную сумму долга, не могут превышать двукратного размера непогашенного займа. А вот хранить деньги "под матрасом", по ее мнению, невыгодно, так как кроме воров и разных чрезвычайных ситуаций вроде пожара им угрожает инфляция. "Лучше открыть банковский вклад. Даже невысокие проценты принесут прибыль", — заключает Скалина.

Ангелина ЗЕЛЕНЬКОВА

