06.02.2019 10:00 306

На днях Росстат сообщил , что зафиксировал рекордный за последние шесть лет рост ВПП — на 2,3%. Многие экономисты рекордам не поверили: предыдущие прогнозы не превышали 2%. «Пока рано радоваться», — высказался главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, который ранее прогнозировал рост в 2018 году на уровне 1,5% и считает, что таков он и есть.

Иностранная пресса тоже отреагировала со скепсисом. «Экономический рост России выглядит слишком хорошим, чтобы быть правдой», — с таким заголовком вышел материал в Bloomberg . Другие эксперты напоминают , что ВВП вытянули наверх уточненные цифры по строительству — пересчет данных по проекту «Ямал СПГ», и глобальных выводов делать не стоит: в любой стране расчет ВВП — это условность, где может быть погрешность.

Возможно, повод для оптимизма все-таки есть. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг в январе вырос. Аналитики пишут , что их респонденты отмечали рост новых заказов и оживление спроса. Впрочем, президент группы компаний сети химчисток «Диана» Дмитрий Несветов такой тенденции не видит:

Дмитрий Несветов

президент группы компаний сети химчисток «Диана»

«Подтвердить рост деловой активности в какой бы то ни было части или степени сейчас в Москве и России в сфере услуг я не могу. Скорее, наоборот, довольно существенный откат: и потребительская активность падает, и с точки зрения выбора из линейки предложения тоже все сокращается, и так далее. Никакого роста мы, по крайней мере, на себе, точно не ощущаем. Не очень понятно, с помощью каких индикаторов делаются такие выводы, но и в стоимостном выражении, и в физическом объеме в отрасли за последние месяцы либо устойчивая стагнация, либо тренды к замедлению».

Кроме того, совокупный индекс PMI, включающий производство, в январе снизился незначительно, на несколько десятых долей пункта: с 53,9 до 53,6. То, что он выше 50 пунктов, означает рост деловой активности. Увы, не все компании это наблюдают. О своих показателях рассказывает глава производителя спортивного оборудования MB Barbell Вадим Маркелов:

Вадим Маркелов

глава производителя спортивного оборудования MB Barbell

«За последние два года у нас идет падение сбыта по всем позициям, примерно на 20%. Сбыт перемещается на экспорт за счет валюты и того, что рынки начинают открываться, до этого у нас такого не было. В этом году мы планируем почти 50% продукции направить на экспорт, потому что в России ее не покупают — рынок просел. Дилеры у нас по всей стране. У нас больше 50 крупных компаний, которые покупают, они все говорят, что идет падение сбыта».

Экономическую активность в стране можно оценить и по косвенным показателям. Например, грузооборот транспорта, по данным того же Росстата, показал рост в прошлом году почти на 3%. Потребление электроэнергии выросло на 1,6%, но это объяснялось холодами. А для населения от статистических рекордов ничего не поменялось. Реальные располагаемые денежные доходы падают пять лет подряд. В прошлом году, по оценке Росстата, они снизились на 0,2%.

Наталия ШАШИНА