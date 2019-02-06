06.02.2019 10:20 496

Участие иностранных инвесторов в покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) оказалось под вопросом из-за долгих процедур одобрения сделки китайским регулятором. Харбинский банк «Лунцзян», планировавший совместно с российским банком «Солидарность» купить АТБ, не успел пройти все необходимые процедуры в своей стране и отказался от участия в аукционе. Если торги не состоятся, то китайский инвестор сможет принять участие во втором туре. Шансы на такое развитие событий есть, если от участия в торгах откажутся основные претенденты.

Китайским инвестором, планировавшим покупку АТБ, является банк «Лунцзян» (Longjang bank corporation), рассказали "Ъ" два источника, знакомые с планами покупателя. Соответствующее предложение он получил от российского банка «Солидарность», чей план финансового оздоровления в стратегической части подразумевает ориентацию на Китай. Российский банк не обладает достаточным капиталом для совершения сделки, поэтому он сделал предложение китайскому банку войти в капитал АТБ в пропорции 75:25. Банк «Лунцзян» ранее сотрудничал с АТБ по обслуживанию клиентов и, будучи заинтересованным в усилении своих позиций, подал ходатайство на его приобретение китайскому регулятору, говорит один из собеседников "Ъ". Однако из-за долгих процедур согласований, занимающих до полугода, в январе китайский банк понял, что не успевает принять участие в аукционе, и отказался от сделки.

Впрочем, основные российские претенденты на АТБ — МКБ и Совкомбанк — могут также отказаться от участия в аукционе из-за невозможности провести полноценный due diligence, а также заключить договор, в котором описана ответственность ЦБ как продавца (см. "Ъ" от 25 января ). По информации "Ъ", на сегодняшний день ситуация не изменилась, несмотря на то что аукцион состоится уже 14 марта. Если в торгах примет участие только один инвестор, то они будут признаны несостоявшимися. Банк «Лунцзян» в этом случае сможет подать повторную заявку китайскому регулятору и по ускоренной процедуре получить согласование, чтобы принять участие в повторных торгах, говорит один из собеседников. В самом банке пока не ответили на запрос "Ъ".

Виталий СОЛДАТСКИХ