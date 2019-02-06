06.02.2019 10:40 298

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) остановилась на жестком варианте регулирования предустановки отечественного софта: согласно готовому законопроекту, она должна стать условием выпуска устройств на российский рынок. Принятие документа может помочь «Яндексу» сэкономить «десятки миллионов долларов в год» на коммерческих контрактах с вендорами, оценивают эксперты. Иностранные компании обеспокоены инициативой: по данным "Ъ", отрицательный отзыв на законопроект российским властям направила Apple.

ФАС направила в Минкомсвязь проект поправок к законам «О связи» и «Об информации» (есть у "Ъ"), предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на них отечественный софт. Чтобы попасть на российский рынок, производители обязаны будут устанавливать на свои устройства российское ПО и обеспечить возможность полной удаляемости иностранных предустановленных программ, если они не влияют на функционирование оборудования. Перечень устройств, на которых должно быть предустановлено отечественное ПО, перечень типов такого ПО и порядок формирования и ведения реестра будут устанавливаться правительством. Ранее "Ъ" сообщал , что, в соответствии с концепцией законопроекта, подготовленной ФАС в конце января, речь шла о браузере, антивирусе, программе геопозиционирования и мессенджере, устанавливаемых на смартфоны, планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры массой до 10 кг.

«То, что мы создаем альтернативу иностранным продуктам, вовсе не означает, что мы собираемся встать на путь самоизоляции. Это просто невозможно, а самое главное, это нецелесообразно», - Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, в январе 2019 года



В ФАС подтвердили "Ъ", что законопроект направлен в Минкомсвязь. В России абонентское оборудование связи подлежит сертификации, напомнил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин. «Выполнение требований по предустановке и удаляемости приложений, не влияющих на работоспособность устройств, станет одним из условий сертификации такого оборудования»,— сказал он. Документ прорабатывается в профильных департаментах, подтвердил "Ъ" заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов. «В целом подход интересный, но должен быть тщательно проработан как с технической, так и с экономической точек зрения»,— отметил он.

Согласно проекту, предустановка приложений станет обязательным условием для выхода устройств в обращение на российском рынке, констатирует представитель ассоциации РАТЭК (входят Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips и др.) Антон Гуськов.

Для подтверждения соответствия требованиям устройства проходят испытания, которые проводятся по стандартам, но для подтверждения условий предустановки и удаляемости приложений и софта таких стандартов не существует, отмечает он.

Таким образом, требования законопроекта ФАС будут невыполнимы, как минимум пока такие стандарты не появятся, считает господин Гуськов. Если все же проект ФАС станет нормой, это приведет к технологическому отставанию России от других стран и дисбалансу конкуренции, настаивает он.

По данным собеседников "Ъ" на рынке связи, законопроектом, в частности, обеспокоена компания Apple, которая направила в ФАС соответствующий отзыв и надеется на продолжение дискуссии по поводу документа.

Именно на Apple инициатива может отразиться наиболее болезненно, согласен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: компания имеет закрытую операционную платформу, на которой практически отсутствуют определенные категории приложений, например антивирусы. Высока вероятность, что в случае принятия регулирования Apple может серьезно снизить долю на российском рынке, полагает он. В самой Apple не ответили на запрос "Ъ".

Напротив, выиграет от инициативы «Яндекс», которого собеседники "Ъ" на рынке называют основным лоббистом законопроекта. Так, сейчас «Яндекс» платит десятки миллионов долларов в год за предустановку своих приложений в смартфонах, оценивает Эльдар Муртазин: благодаря этому примерно из 35 млн смартфонов, продающихся в России ежегодно, на 18 млн есть приложения «Яндекса». Предложенный ФАС механизм регулирования логичен, но он приведет к тому, что огромный рынок предустановки приложений исчезнет, считает аналитик. «После принятия законопроекта для "Яндекса" предустановка потенциально может стать бесплатной, поскольку в требованиях регулятора не описаны механизмы выбора софта для предустановки»,— указывает господин Муртазин.

В «Яндексе» сообщили "Ъ", что позиция компании по концепции законопроекта ФАС не изменилась. «Важно, чтобы технические детали любого нового регулирования были тщательно проработаны. Безусловно, существующие коммерческие договоренности с производителями необходимо сохранить. Также не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств»,— отмечали ранее в компании.

Юлия ТИШИНА, Владислав НОВЫЙ

