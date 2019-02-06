06.02.2019 10:50 309

Рубль показывает незначительные разнонаправленные изменения в основных кросс-курсах утром среды, в отсутствие торговых идей отражая текущее снижение пары евро/доллар на форексе.

Против него продолжает играть покупка валюты Центробанком, а поддержкой выступает сезонно сильный текущий счет РФ, а также надежды на сохранение дешевого долларового фондирования после смягчения риторики ФРС.

В фокусе внимания локального валютного рынка сегодняшние аукционы ОФЗ на 35 миллиардов рублей.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,70, и рубль теряет 0,1 процента.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи уровня 74,80, и здесь рубль набирает 0,1 процента.

Пара евро/доллар на форексе сейчас вблизи отметки $1,1385, теряя около четверти процента с начала дня.

Нефть немного дешевеет с начала дня на фоне роста запасов в США и опасений о мировой экономике. Баррель Brent сейчас оценивается в $61,76 за баррель (-0,35 процента).

Текущая низкая активность российского валютного рынка, сохраняется с начала недели в преддверии пятничного заседания Банка России, который, согласно опросу Рейтер, скорее всего, сохранит текущий уровень ключевой ставки 7,75 процента годовых, однако может прояснить ситуацию со своими шагами на ближайшее будущее.

Владимир АБРАМОВ