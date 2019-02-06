06.02.2019 11:00 308

Рост реальных зарплат (с учетом инфляции) в 2019 году продолжит замедляться и в среднем в мире не превысит 1%, следует из прогноза консалтинговой компании Korn Ferry. «Процент… варьируется в зависимости от должности, отрасли, страны и региона, но ясно одно — в этом году мы не увидим показателей роста компенсаций, которые были зафиксированы в 2018 году»,— уверен Боб Весселькампер, глобальный директор Korn Ferry по решениям в области компенсаций и льгот. В 2018 году, по оценке компании, фактические зарплаты в мире выросли на 1,5%. Лидером по ожидаемым темпам повышения реальных зарплат в 2019 году остается Азия — хотя в КНР прогнозируется замедление темпов роста до 3,2% с 4,2% в 2018 году, в Японии падение темпов может быть более сильным — с 1,6% до 0,1%. В то же время во Вьетнаме и Сингапуре темпы роста могут увеличиться до 4,8% и 3% (4,6% и 2,3% соответственно в 2018 году).

Прирост реальных зарплат в РФ, по оценке Korn Ferry, составит 1,3% против 3% годом ранее. Отметим, что в 2019 году ожидается ускорение инфляции до 5–5,5% на фоне роста НДС и эффекта от ослабления рубля в прошлом году. Впрочем, 2018 год — высокая база для сравнения: Росстат фиксировал быстрый рост реальных зарплат, особенно накануне президентских выборов.

Восточноевропейские страны могут продемонстрировать прирост реальных зарплат до 2% в 2019 году (1,4% годом ранее). В Западной Европе, напротив, показатель продолжит снижение и составит 0,7% против 0,9% в 2018 году, сходная картина ожидается в Северной Америке и Великобритании (0,6%). Для стран этих регионов проблема стимулирования роста реальных зарплат может быть более сложной: инфляция находится ниже целевых значений, процентные ставки удерживаются на низком уровне, безработица последовательно снижается. В таких условиях стимулирующая политика может ориентироваться на фискальные методы — но возможности такой экспансии в ЕС, например, ограничены европейским Пактом стабильности и роста.

Значительное замедление показателя вследствие роста цен также отмечается в странах Латинской Америки — до 1,3% (Аргентина с ожидаемой инфляцией на уровне 35,3% в расчетах не учитывалась), при этом в Бразилии фактическая зарплата может вообще сократиться на 0,1%. Такие данные могут актуализировать проведение в странах этих регионов более жесткой монетарной политики с целью снижения инфляции.

Оскар МУХАМЕТОВ

