06.02.2019 11:30 415

C 31 января вступил в силу закон, по которому теперь вместе с кредитным отчетом бюро кредитных историй будут выдавать заемщику его индивидуальный кредитный рейтинг. Баллы будут рассчитываться по скоринговой модели, которая у каждого бюро своя. Но, по сути, важен не столько конкретный балл, сколько интервал уровня риска, которому он соответствует, — высокий, средний или низкий.

Аналитики Объединенного кредитного бюро оценили нынешний кредитный рейтинг россиян на основе данных почти 78 миллионов граждан. Это люди, когда-либо бравшие кредит в банке, в том числе и ипотечный, или заем в микрофинансовой организации.

Высокий кредитный рейтинг имеют 78% участников исследования, средний — 9%, низкий — 13%. Лидерами по доле граждан с высоким кредитным рейтингом стали Москва (84%), Чукотский автономный округ и Рязанская область (по 83%), Пензенская, Орловская, Брянская области, Санкт-Петербург, Республика Мордовия и Чувашия (по 82%). А больше всего граждан с низким кредитным рейтингом среди жителей Тывы, Республики Алтай, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Хакасии, Забайкальского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области.

Конечно, если у вас высокий кредитный рейтинг, на кредит вы вправе рассчитывать больше, чем тот, у кого низкий. Но вот на что обращает внимание исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников:

Николай Мясников

исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро

«Кредитный рейтинг — это не единственный показатель, по которому банки оценивают потенциальных заемщиков. Банки обладают еще дополнительной информацией в виде дохода, различных штрафов, положения на работе, социально-демографических показателей, и на основании этих данных банк принимает уже окончательное решение».

Впрочем, как считает Николай Мясников, роль первой скрипки все равно будет играть кредитная история заемщика. Так что вперед за баллами!

Валерия МОЗГАНОВА

