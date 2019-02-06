Рост цен в январе составил 5%, сообщил Росстат в среду. Цены на продовольственные товары увеличились на 5,5%, на непродовольственные — на 4,5%. В месячном выражении (то есть по сравнению с декабрем) инфляция составила 1%. В декабре инфляция в годовом выражении достигла 4,3%.

С 1 января в России вырос налог на добавленную стоимость (с 18 до 20%). Повышение НДС стало одним из основных аргументов Центробанка в пользу ужесточения денежно-кредитной политики. ЦБ дважды повышал ключевую ставку в прошлом году — в сентябре и декабре, оба раза на 0,25 п.п. (до этого ставка не росла с 2014 года). Регулятор прогнозировал, что цены на пике ускорятся до 5,5–6%, это будет в марте—апреле. Декабрьское решение регулятор назвал упреждающим (реакция на предстоящий рост), хотя его председатель Эльвира Набиуллина заявила, что это не означает вхождения Банка России в цикл повышения ставок.

При этом рост цен в январе, судя по недельным данным Росстата, был сдержанным — по состоянию на 28 января инфляция составляла около 5%. Однако выборка по товарам и услугам при месячных и недельных подсчетах у Росстата отличается: при оценке недельной инфляции большую долю занимают продовольственные товары, часть из которых облагается по льготной ставке НДС (10%) и, соответственно, не реагирует на общее повышение налога. Аналитики отмечали, что из-за этого рост цен в январе может оказаться выше, чем он оценивался по недельным данным, однако этого не произошло.

При этом большинство экономистов не ждут роста ключевой ставки на заседании ЦБ, которое состоится в пятницу, 8 февраля. Согласно консенсус-прогнозу, ставка останется на нынешнем уровне 7,75%, писал РБК. В частности, это связано со сдержанным (по сравнению с ожиданиями) ростом цен из-за повышения НДС.

Из продуктов в январе сильнее всего подорожали фрукты и овощи (+6,3% по сравнению с декабрем), яйца (+1,2%), сахар (+1%). «В январе существенное удорожание отмечалось на большинство наблюдаемых видов плодоовощной продукции. Так, помидоры стали дороже на 17,2%, капуста белокочанная — на 14,1%, огурцы — на 13,4%, виноград — на 12,1%, картофель, лук репчатый и морковь — на 6,4–7,5%. В то же время апельсины подешевели на 2,5%, лимоны — на 0,4%», — отмечает Росстат.

Из непродовольственных товаров существенный рост показали цены на табак, бензин и медикаменты (+0,8% по сравнению с декабрем). Росстат отмечает, что быстрее всего подорожали отдельные виды лекарств: «Так, валидол стал дороже на 10,5%, корвалол — на 1,8%, настойка пустырника, дротаверин, аллохол, алмагель, линекс, метамизол натрия, бромгексин, супрастин, йод, перевязочные материалы — на 1,0–1,6%. Вместе с тем цены на эссенциале форте Н снизились на 1,1%, сульфацетамид — на 0,4%, левомеколь — на 0,3%».

Кроме того, заметно подорожали легковые автомобили, дизельное топливо, печатные издания, уголь, отдельные виды мебели, парфюмерно-косметических и бумажно-беловых товаров, моющих и чистящих средств, предметов галантереи, садоводства и товаров для животных (рост цен около 1–1,6%).

Антон ФЕЙНБЕРГ