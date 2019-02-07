Экономисты рекомендовали запастить долларами и евро уже сейчас

07.02.2019 08:30 616

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "Российской газеты":

- Пара USD/RUB вчера торговалась в диапазоне 65,50-66. Курс вырос до максимума с конца января (65,92). Закрытие произошло вблизи 65,80 за доллар и 74,85 за евро.

Сегодня ожидаю открытие в диапазоне 65,50-66 рублей за доллар и 74,50-75 за евро. Утром мало событий , которые могут двинуть курсы. Китайские рынки закрыты из-за выходных дней. В Японии публикуются индексы опережающих индикаторов.

Также выйдет статистика по внешней торговле Германии и Франции. Это может сказаться на динамике пары UER/USD, но выхода из диапазона 1,135-1,140 не ожидаю.

Главным событием дня может стать обновление парой USD/RUB максимума с конца января. Может быть достигнута отметка 66, а курс евро может пробить уровень 75. Это связано с технической картиной, а также ожиданием того, что Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку без изменений.

Также продолжит отыгрываться новость о росте инфляции . На динамику может повлиять и статистика резервов ЦБ, хотя, вероятнее всего, резервы заметно не изменились.

Не исключаю, что закрытие пары USD/RUB будет в диапазоне 66-66,25, а евро: 74,90-75,10. Это укрепит уверенность участников рынка в то, что ЦБ сохранит ставку без изменения.

Если смотреть на ближайшую перспективу, то существенного укрепления рубля в первом квартале ожидать не стоит. ФРС намеревается поднять ключевую ставку не ранее лета, это дает ЦБ возможность не ужесточать монетарную политику еще 4-5 месяцев.

Однако инфляция уже разгоняется, а значит, возможности для маневрирования ставкой у российского ЦБ сокращаются. Минфин же не хочет сейчас повышать доходность ОФЗ .

Таким образом, баланс интересов инвесторов будет постепенно смещаться в пользу валютных бумаг. На мой взгляд, сейчас более подходящее время для инвестиций в иностранную валюту, чем в ближайшие полгода.

Пара USD/RUB будет торговаться преимущественно в диапазоне 66-69 в первом полугодии, если цена на нефть не поднимется ориентировочно выше 68 долларов.

Георгий ПАНИН